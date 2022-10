"Otwarta wojna". Kolejna kuriozalna wypowiedź Hołowni

Wypowiedź padła w kontekście zmian w rządzie. W czwartek Szymon Szynkowski vel Sęk został powołany przez Andrzeja Dudę na ministra ds. Unii Europejskiej w KPRM. W czwartek dotychczasowy minister ds. Unii Europejskiej w KPRM Konrad Szymański potwierdził, że jeszcze tego samego dnia zrezygnuje z zajmowanego stanowiska.

Hołownia: Otwarta wojna

W ocenie Szymona Hołowni jest to "zmiana na gorsze". Lider Polski 2050 przedstawił swoją ocenę powołania nowego ministra w "Faktach po Faktach" TVN24.

– Minister Szynkowski będzie po prostu nie rozmawiał z Unią, co Szymański starał się robić, jaki jest taki jest, ale przyjemnie jakoś próbował rozmawiać. Natomiast Szynkowski będzie recytował to, co mu powie Morawiecki i to, co mu powie Kaczyński. Możemy się pożegnać z pieniędzmi z KPO dopóki oni będą rządzić. To jest bardzo niebezpieczne w tej geopolitycznej sytuacji w jakiej jesteśmy, bo mając otwartą wojnę na wschodzie, otwieramy czy kontynuujemy symboliczną wojnę na zachodzie. To jest idiotyzm geopolityczny w stopniu, który sobie trudno wyrazić – powiedział Hołownia.

Kim jest Szynkowski?

Jak podaje resort spraw zagranicznych, Szynkowski vel Sęk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek: stosunki międzynarodowe). W latach 2003–2004 był stypendystą programu Socrates Erasmus na Uniwersytecie w Osnabrück.

W latach 2004–2015 współpracował z posłami do Parlamentu Europejskiego. Od 2015 r. jest posłem na Sejm RP, członkiem sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych, a także przewodniczącym polsko-niemieckiej grupy bilateralnej w Sejmie.

Był założycielem i przewodniczącym lokalnego think-tanku "Projekt Poznań" (2012–2016). W latach 2006–2015 sprawował mandat radnego miasta Poznań. W latach 2015–2016 był delegatem Poznania w Zarządzie Miast Polskich. Jest autorem wielu publikacji prasowych nt. prawa europejskiego i polityki lokalnej.

