"Ja miałem rację". Błaszczak znów odnosi się do kąśliwego wpisu Tuska

Prezydent Andrzej Duda zwołał na poniedziałek Radę Bezpieczeństwa Narodowego, w której uczestniczył m.in. premier Donald Tusk. Po posiedzeniu RBN szef rządu opublikował wpis na platformie X uderzający w byłego ministra obrony Mariusza Błaszczaka.

"Przedstawiłem na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego ramy narodowego konsensusu w sprawie Ukrainy. Potrzebę politycznej jedności Polaków wobec zagrożenia ze wschodu rozumieli wszyscy. Prezydent, Marszałkowie, liderzy klubów parlamentarnych. Tylko Mariusz Błaszczak nie zrozumiał" – stwierdził Tusk.

Z kolei marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który również uczestniczył w posiedzeniu RBN, powiedział na konferencji prasowej, że Mariusz Błaszczak "dokonał szarży w stronę rządu Donalda Tuska, Donalda Tuska osobiście i całej koalicji".

Błaszczak: Ja miałem rację

Szef klubu PiS zareagował jeszcze tego samego dnia, zamieszczając w sieci dosadny komentarz. Jak się jednak okazuje było to za mało, bo Mariusz Błaszczak postanowił jeszcze raz odnieść się do kąśliwych uwag Tuska. Polityk PiS zamieścił w mediach społecznościowych film, na którym uchylił rąbka tajemnicy dotyczącej wczorajszego posiedzenia RBN.

– Wczoraj odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. O szczegółach nie mogę mówić, dlatego, że było niejawne, ale użyję pewnego porównania. Otóż powiedziałem wprost Donaldowi Tuskowi: panie Tusk, pan jest nagi. Na to sam Tusk i jego stronnicy zaczęli mówić: nie, to nieprawda, Błaszczak się myli, dlatego, że przecież Tusk odziany jest w najdroższe stroje, gronostaje, perły, klejnoty – powiedział Błaszczak.

– Ja miałem rację, i państwo to potwierdzacie, dlatego, że ponad połowa Polaków negatywnie ocenia rząd Donalda Tuska po ponad roku jego rządów. A więc on jest nagi, on źle rządzi – dodał były szef MON.

