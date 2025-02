Dziennikarka: Marszałkowi niestety nie idzie w tej kampanii najlepiej

We wtorek w programie "Onet rano" Agnieszka Woźniak-Starak gościła poseł Barbarę Oliwiecką z Polska 2050. Rozmowa dotyczyła m.in. sytuacji politycznej wokół Ukrainy, wyników wyborów parlamentarnych w Niemczech oraz kampanii prezydenckiej w Polsce.

Na początku prowadząca serdecznie przywitała parlamentarzystkę. – Zapraszam moją pierwszą gościnię, czyli Barbarę Oliwiecką, posłankę Polski 2050. Zapytam m.in. o pana marszałka, który jest przecież kandydatem i niestety nie idzie mu w tej kampanii najlepiej – powiedziała Woźniak-Starak.

Poseł Polski 2050 straszy "skrajną prawicą"

Oliwiecka nie szczędziła słów krytyki wobec partii opozycyjnych. Jej zdaniem PiS ma problemy wewnętrzne, jest miałki i pozbawiony silnego przywództwa, a na jego słabości wyrasta "antyukraińska", "proputinowska" i "antykobieca" "skrajna prawica", czyli Konfederacja, która "współpracuje z AfD". Prawdopodobnie parlamentarzystce chodziło o to, że dwie osoby z Konfederacji są w Parlamencie Europejskim w tej samej frakcji co niemiecka prawica.

Poseł starała się przekonywać, że rosnące sondaże Sławomira Mentzena i Konfederacji wynikają ze skuteczności na TikToku. – Kiedy się nie bierze żadnej odpowiedzialności za państwo, można mówić wszystko – powiedziała Oliwiecka, twierdząc, że Konfederacja stosuje często "populistyczne kłamstwa" i "półprawdy", jak postulat niskich podatków.

Oliwiecka: Hołownia potrafi tłumaczyć skomplikowane rzeczy w prosty sposób

– Światopoglądowo jest to średniowiecze. Czy progresywne postulaty tracą dziś na znaczeniu? Ludzie odwracają się w tę bardziej populistyczną stronę – pytała Woźniak-Starak.

– Szukają łatwych, szybkich wyjaśnień. Coraz trudniej jest dotrzeć do sedna wiadomości, do prawdy. Stawiam za wzór Szymona Hołownię, bo on potrafi tłumaczyć skomplikowane rzeczy w prosty sposób – wyraziła swoją opinię Oliwiecka.

"Dokąd ten świat zmierza?"

W dalszej części rozmówczynie wyraziły ubolewanie z faktu, że kandydat Korony Grzegorz Braun notuje w sondażach wyższe wyniki niż kandydatka Lewicy Magdalena Biejat. – Dokąd ten świat zmierza? – pytała Woźniak-Starak. Parlamentarzystka Polski 2050 oznajmiła, że jest to "przerażające" i dlatego koalicja rządząca musi pamiętać, że gra do jednej bramki.

Czytaj też:

Najnowszy sondaż. KO zwiększa przewagę, dramat Trzeciej DrogiCzytaj też:

Hołownia grzmi: Putina wgnieciemy w ziemię. "Złóż Pan mandat i zasuwaj"