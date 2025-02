Jest ruch prokuratury w sprawie "zamachu stanu"

– Dzisiaj prokurator krajowy Dariusz Korneluk przekazał zawiadomienie prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego do Prokuratury Okręgowej w Warszawie celem rozpoznania tego zawiadomienia – powiedziała na konferencji prasowej rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak.

Adamiak przekazała, że do śledczych trafiła też dokumentacja zgromadzona wcześniej przez zastępcę prokuratora generalnego Michała Ostrowskiego.

Święczkowski złożył zawiadomienie

Przypomnijmy, że prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski poinformował 5 lutego, że złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zamachu stanu przez m.in. premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu Szymona Hołownię i marszałek Senatu Małgorzatę Kidawę-Błońską. Śledztwo w tej sprawie wszczął prokurator Michał Ostrowski. – To nie jest zamach stanu polegający na wyprowadzeniu wojska na ulice, jest to pełzający, ustrojowy zamach stanu – podkreślił Święczkowski.

Święczkowski argumentował, że jako prezes TK w grudniu proponował rozmowę najważniejszym przedstawicielom władzy ustawodawczej i wykonawczej na temat sytuacji prawnej, ale bez efektu. Podkreślił, że musiał zareagować na to, co się dzieje, ponieważ jako prezes TK jest odpowiedzialny za ład konstytucyjny w państwie

Ostrowski poinformował, że wszczął dochodzenie i przesłuchał świadków, w tym Święczkowskiego oraz I prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską.

Prokuratura: Nie było wszczęcia postępowania

Prokuratura twierdzi natomiast, że korespondencja jaka wpłynęła z TK do Ostrowskiego nie została zarejestrowana i nie nadano jej sygnatury, co oznacza, że nie ma mowy o żadnych wszczęciu postępowania. Później dokumenty wpłynęły do sekretariatu prokuratury generalnej.

Jednocześnie Bodnar zawiesił Ostrowskiego i powołał rzecznika dyscyplinarnego do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie działań śledczego.

