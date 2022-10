"Ale najpierw chłosta". Hejt i obraźliwe wpisy Sikorskiego

Znany z kontrowersyjnych i często obraźliwych komentarzy europoseł KO Radosław Sikorski tym razem opublikował na Twitterze sondę. Polityk zapytał w niej internautów:

"Gdyby przywrócić w Polsce karę banicji to powinien jej doznać:

Pereira,

Kaczyński,

Ziobro,

wszyscy trzej".

Pod wpisem polityka pojawiło się wiele obraźliwych oraz rasistowskich komentarzy.

Jeden z internautów odnosząc się do pytania Sikorskiego napisał: "Ale najpierw chłosta". "Zgoda" – zawtórował mu były szef MSZ.

Inny użytkownik Twittera "zaproponował" wygnanie polityków i dziennikarza "na Madagaskar!". "Pereirę do Mozambiku. Była kolonia portugalska" – odpisał mu Sikorski, odnosząc się do pochodzenia dziennikarza.

"Jak nic nie masz, to się zamknij"

Również kilka dni temu byłego szefa MSZ i "bohatera" afery taśmowej tak zdenerwował wpis wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika, że zareagował na niego wulgarnym komentarzem.

"Powiedz knurze to, co insynuujesz otwartym tekstem; Obiecuję dać szansę udowodnienia w sądzie" – zwrócił się do wiceszefa MSWiA Macieja Wąsik Radosław Sikorski. "A jak nic nie masz albo się boisz, to się zamknij" – dodał zdenerwowany europoseł Platformy. Wpis Sikorskiego to reakcja na słowa wiceszefa MSWiA.

Dyskusję rozpoczął lider Platformy Obywatelskiej, Donald Tusk, który komentując kolejne doniesienia o aferze podsłuchowej napisał: "Przykra sprawa. Nie lekceważę jej. We wtorek o 13 odniosę się do niej publicznie. Tak, to o aferze podsłuchowej. Pisowskiej aferze. I o scenariuszu napisanym dla Kaczyńskiego obcym alfabetem".

Wpis byłego premiera skomentował właśnie minister Wąsik. "Proszę zabrać na konferencję Radka Sikorskiego. Pewnie dziennikarze mają do niego kilka pytań na temat obcego alfabetu. Będzie?" – napisał polityk, co wywołało ostrą reakcję byłego szefa MSZ>

