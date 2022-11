Jak Rosja może użyć broni jądrowej?

Doktryna wojenna każdego państwa – czy chociażby doktryna użycia broni masowego rażenia – jest bardzo złożona, musi uwzględniać bardzo wiele czynników, w tym techniczne, militarne i polityczne. Nie jest ani pojedynczym dokumentem, ani nawet serią dokumentów, a przede wszystkim jest tajna. Jednak w Rosji od 2020 r. obowiązuje jawny prezydencki dekret o podstawach polityki państwa w zakresie odstraszania jądrowego.

Według niego arsenał jądrowy jest dla Rosji narzędziem odstraszania. Może zostać wykorzystany, jeśli zagrożone byłoby istnienie państwa lub istnienie jego sojuszników albo gdyby Rosja została pozbawiona zdolności do odwetowego uderzenia jądrowego. Obserwatorzy podkreślają często, że Rosja może użyć broni atomowej jako pierwsza, co podobno jest ewenementem, gdyż inne mocarstwa atomowe się od tego odżegnują. Nie do końca jest to prawdą: inne mocarstwa po prostu deklarują, że tego nie zrobią.

Rosyjski arsenał atomowy to ok. 500 nośników broni strategicznej: rakiet, okrętów podwodnych, samolotów oraz ok. 1,5 tys. gotowych do użycia głowic. Większość nośników oraz głowic jest przestarzała, ponieważ państwo o przeciętnym potencjale gospodarczym nie jest w stanie utrzymywać jednocześnie milionowej armii i arsenału nuklearnego.