Tusk reaguje na słowa Kaczyńskiego o kobietach, które "dają w szyję"

Podczas spotkania w Ełku Jarosław Kaczyński stwierdził, że dziś rodzi się "dużo za mało dzieci", a jeśli "na przykład utrzyma się taki stan", że kobiety do 25. roku życia piją tyle samo co ich rówieśnicy, to "dzieci nie będzie".

– Trzeba czasem powiedzieć też trochę otwarcie, pewnych rzeczy gorzkich. Jeżeli się np. utrzyma taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety, piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. Bo pamiętajcie, że mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przez 20 lat. Przeciętnie, bo to oczywiście jeden krócej, drugi dłużej, bo to zależy od cech osobniczych. A kobieta tylko dwa – stwierdził prezes PiS, wywołując śmiech i aplauz wśród zebranych na sali.

Kaczyński: Radzę z tym uważać, także młodym kobietom

– Ja mówię to na poważnie. Przez wiele lat miałem częsty kontakt, to była współpraca jeszcze w latach osiemdziesiątych, w podziemiu, z człowiekiem, który był niewątpliwie najwybitniejszym specjalistą od alkoholizmu w Polsce. Już dzisiaj nie żyje, ale zawsze mówił, że o ile udało mu się wyleczyć - a miał taki oddział, gdzie był ordynatorem, gdzie leczył alkoholików - jedną trzecią mniej więcej mężczyzn i ani jednej kobiety. Więc radzę z tym uważać, także młodym kobietom – powiedział Kaczyński.

Zaznaczył, że "to też na pewno nie służy temu, żeby na przykład decydować się na macierzyństwo". – Ja nie jestem zwolennikiem bardzo wczesnego macierzyństwa, bo kobieta też musi dojrzeć do tego, żeby być dobrą matką. Ale jak do 25. roku daje w szyję... Trochę żartuję, ale proszę państwa, to nie jest to dobry, że tak powiem, prognostyk w tych sprawach. Trzeba z pewnymi zjawiskami walczyć – powiedział.

Tusk: Można z ulgą odetchnąć

Na słowa prezesa PiS zareagował na Twitterze Donald Tusk. "Kaczyński stwierdził dziś, że Polki za mało rodzą, bo za dużo piją. Dodał, że chce być bufetem. I że władza w Polsce jest dziś ciepła i prężna. Można z ulgą odetchnąć, nasz kraj jest w dobrych rękach" – napisał lider PO.

twitter

W niedzielę Jarosław Kaczyński będzie kontynuował objazd po Polsce. Najpierw spotka się z mieszkańcami Olsztyna, potem będzie w Ostródzie.