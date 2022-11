Trzaskowski: W Warszawie nie ma miejsca na nacjonalizm i symbole faszystowskie

– Dzisiaj Dzień Niepodległości, który chcemy obchodzić razem, dlatego że patriotyzm nie może dzielić. Patriotyzm jest dla nas wszystkich i wszystkie Polki i Polacy są patriotami. Dzisiaj jest dzień demonstrowania tego razem, budowania wspólnoty. To nie dzień, który ma dzielić, tylko dzień, który ma łączyć – mówił Trzaskowski przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze.

– Wczoraj z powstańcami warszawskimi wystosowaliśmy apel mówiący właśnie o tym, że dzisiaj powinniśmy ten dzień święcić w sposób godny, dlatego że w Warszawie nie ma miejsca na nacjonalizm, nie ma miejsca na symbole faszystowskie. Warszawa jest miejscem uświęconym polską krwią – podkreślił.

– Dlatego do wszystkich Państwa apeluję, żebyśmy byli razem, żebyśmy budowali wspólnotę, żebyśmy dzisiaj uświęcili święto, ale przede wszystkim chciałbym poprosić, żebyśmy myśleli o nowoczesnym patriotyzmie, który sprawi, że Polska demokracja będzie silniejsza, bo dokładnie tego nam dzisiaj trzeba – przekonywał prezydent stolicy.

Dziś Marsz Niepodległości. Co sądzą o nim Polacy?

11 listopada, jak co roku, ulicami Warszawy przejdzie Marsz Niepodległości. Trasa będzie taka sama, co w poprzednich latach. Hasło tegorocznego Marszu Niepodległości to "Silny Naród, Wielka Polska".

Ankietowanym przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski zadano pytanie: "Czy 11 listopada ulicami Warszawy powinien przejść Marsz Niepodległości organizowany przez środowiska narodowe pod wodzą Roberta Bąkiewicza?".

36,8 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco, z czego 18,8 proc. wybrało opcję "zdecydowanie tak", a 19,6 proc. – "raczej tak". Przeciwnego zdania było 47 proc. badanych (10,2 proc. odpowiedziało "raczej nie", zaś 36,8 proc. – "zdecydowanie nie").

