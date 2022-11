Uchodźcy w Polsce. Czarzasty zawiedziony postawą Unii Europejskiej

Współprzewodniczący Nowej Lewicy gościł w czwartek na antenie Radia Wrocław, gdzie był pytany m.in. o bezpieczeństwo Polski w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej. Czarzasty wyraził obawę, że jeśli Rosjanie zdołają w znacznym stopniu uszkodzić infrastrukturę energetyczną Ukrainy to Polskę może czekać kolejna duża fala uchodźców.

Czarzasty: KE powinna dawać 500 euro

Zapytany, czy kwestia ta jest podejmowana przez polskich polityków, odparł że tak. – Rozmawialiśmy o tym również na wczorajszej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, którą pan prezydent Duda zwołał. Tutaj jest potrzebna olbrzymia pomoc państwa w tej sprawie, jeżeliby taka fala nastąpiła. Olbrzymia pomoc Unii Europejskiej – powiedział Czarzasty.

– Zresztą uważam, że Komisja Europejska w tej sprawie, w stosunku do Polski jest nie fair. Mówię to jasno i mówiłem to od wielu miesięcy. Uważam, że na każdego, nie dla każdego, ale na każdego Ukraińca, Ukrainkę w Polsce, powinna Komisja Europejska dawać nam 500 euro miesięcznie. My w tej chwili mamy na swoim terenie dwa miliony Ukraińców. Jeden milion, który był, który pracuje w Polsce i jeden milion ten, który przyjechał. Tyle zostało z tych osób, które przyjechały, część wróciła – mówił poseł Lewicy.

Jak dodał, kolejna fala jest prawdopodobna, a polskie społeczeństwo, choć bardzo gościnne, to zrobiło dla Ukraińców już tak wiele, że może nie dać rady „ogarnąć tego wszystkiego”.

Lider Lewicy zawiedziony postawą Unii Europejskiej

Czarzasty nie ukrywał, że jest sceptyczny wobec perspektywy realnej pomocy ze strony Unii Europejskiej wobec Polski w sprawie Ukraińców.

Polityk przyznał, że ma pewien problem, ponieważ jest ortodoksyjnym zwolennikiem obecności Polski w Unii Europejskiej, tym bardziej dlatego, że Lewica Polskę Unii wprowadzała. – Ale obawiam się, że w tej sprawie, Unia będzie bardzo, bardzo nierozsądna i mogą w ogóle nie być te pieniądze. Uważam, że sprawa Ukraińców, sprawa pomocy finansowej dla tej migracji w Polsce, dla rządu polskiego, nie powinna być związana z bieżącą polityką. Nie powinna być związana z KPO, żadnymi kamieniami milowymi – mówił polityk Lewicy.

Czytaj też:

Ile Polska wydaje na uchodźców z Ukrainy? Raport OECDCzytaj też:

Polska boi się kolejnej fali uchodźców. Rząd zmienia strategię wobec Ukraińców