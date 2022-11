Rok 2024, czyli strach się bać

Prosto zygzakiem II Rok 2023 jeszcze jakoś przetrzymamy.

Wszak rząd, walczący do upadłego o poparcie wyborców – co dobrze widać nie od dziś – przed przypadającymi na jesień 2023 r. wyborami do Sejmu i Senatu pewnie zrobi (już robi) dosłownie wszystko, co tylko będzie mógł, co tylko będzie w jego mocy, by jak najmniej pogorszyć i tak już fatalne nastroje społeczne. A zatem zrobi (już robi), co tylko będzie mógł, żeby w tym czasie np. jak najmniej wzrosły ceny prądu, sztucznie utrzymując je do wyborów na dużo niższym od rynkowego poziomie.