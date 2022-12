Mocne słowa Ziobry o Morawieckim. "Oddałbym się do dyspozycji"

Szef Solidarnej Polski był gościem RMF FM. Był pytany m.in. o relacje z Prawem i Sprawiedliwością.

– Nasze kontakty z PiS są nienajgorsze. Gorsze niestety z premierem Mateuszem Morawieckim. Przyczyną są relacje polski z UE. Premier zapewniał, że będą pieniądze, a nie będzie szantażu ze strony Brukseli. Jest odwrotnie – wskazał Ziobro.

Prokurator generalny podkreślił, w kontekście KPO i stosunków z Brukselą, że "zawsze będzie stał na gruncie obrony interesów Polski i polskiej suwerenności w relacjach międzynarodowych". – Będę sprzeciwiać się ekonomicznym eksperymentom, które UE chce narzucić Polsce – powiedział Zbigniew Ziobro.

– Wszyscy myślą, że w ramach KPO dostaniemy darowiznę w postaci 107 miliardów złotych. To nieprawda. Będziemy musieli płacić wyższą składkę i dodatkowe podatki – powiedział gość RMF FM. I nawiązując do postawy szefa polskiego rządu zaakcentował: – Jeśli to ja bym odpowiedzialny za szantaż wobec Polski, to oddałbym się do dyspozycji moich kolegów. To jest perfidny niemiecki szantaż.

Polska bliżej otrzymania środków z KPO? Zapadła decyzja KE

We wtorek serwis RMF FM poinformował, że Komisja Europejska zaakceptowała tzw. ustalenia operacyjne dla polskiego Krajowego Planu Odbudowy. To techniczny dokument konieczny, by kraj członkowski Unii Europejskiej mógł złożyć wniosek o pierwszą płatność z KPO – opisuje portal.

– Jednak bez spełnienia kamieni milowych żadna płatność nie jest możliwa – stwierdziła w rozmowie z RMF FM rzeczniczka KE Veerle Nuyts. W środę rano rzecznik rządu potwierdził, że Komisja Europejska zaakceptowała ustalenia operacyjne związane z polskim Krajowym Planem Odbudowy. – To dobry, istotny krok, ale jeszcze nie decydujący, jeśli chodzi o wypłatę tych środków – podkreślił Piotr Müller.

Rzecznik rządu przypomniał także, że trwają rozmowy ministra ds. europejskich Szymona Szynkowskiego vel Sęka z przedstawicielami Komisji Europejskiej. – Zobaczymy jakie będą efekty tych ustaleń – podkreślił.

