Kuchnia śląska

SIOSTRY GOTUJĄ I Początek grudnia to Barbórka, a Barbórka to wiadomo – górnicy. Na Górnym Śląsku kult św. Barbary był i do dzisiaj pozostaje bardzo żywy i powszechny.

W cechowniach przed pracą odbywały się msze święte, najstarszy wiekiem zawsze modlił się w intencji dobrej pracy i tego, by wszyscy wrócili żywi, śpiewano też pieśni, a podczas modlitwy paliła się gromnica. W każdej kopalni i w każdym szybie była figura św. Barbary i nawet wtedy, gdy np. protestanckie władze pruskie kazały je usuwać, górnicy zamurowywali świętą, tak by – choć niewidoczna – była obecna.