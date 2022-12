"Doszło do eksplozji". Macierewicz zapewnia: Dysponujemy badaniami

TVN24 podał, że powołany przez Prokuraturę Krajową zespół biegłych nie znalazł na ciałach ofiar katastrofy smoleńskiej śladów, które wskazują na wybuch. Stacja telewizyjna ujawniła wnioski z ekspertyzy, wykonanej przez międzynarodowych specjalistów.

Zespół 16 biegłych medycyny sądowej ze Szwajcarii, Portugalii, Danii, Francji oraz Polski został powołany w 2020 roku przez prokuratora generalnego. Biegli mieli za zadanie przeprowadzenie oględzin i sekcji ekshumowanych zwłok 83 ofiar katastrofy, dokonanie analizy dokumentacji medycznej oraz wydanie na tej podstawie opinii. Zdaniem dziennikarzy, opinia została wydana już 20 września tego roku, ale prokuratura nie zdecydowała się na jej upublicznienie.

Zapewnienia Antoniego Macierewicza

Antoni Macierewicz odniósł się do sprawy w poniedziałek w Polskim Radiu 24. – Dysponujemy badaniami zespołu międzynarodowych biegłych, które jasno stwierdzają, że jeżeli chodzi o salonkę numer trzy, gdzie siedzieli polscy generałowie, doszło do eksplozji. Badania ich ciał wskazują, że "niemożliwe jest wykluczenie hipotezy o gwałtownym wyzwoleniu energii o charakterze eksplozji". Rozczłonkowanie ciał oraz obecność ciał obcych w obrębie ekshumowanych szczątków wskazuje na możliwość eksplozji i wybuchu. Prokuratorzy wskazują, że trzeba uwzględnić to stanowisko, żeby podjąć generalną ocenę tego, co stało się w samolocie – mówił.

Zdaniem marszałka seniora Sejmu, "TVN24 próbuje sfałszować stanowisko prokuratury i pominąć kluczowe stanowisko międzynarodowych biegłych, którzy mówią, że (...) doszło do zniszczeń ciał, które wskazują na eksplozję". – To jedna z istotnych przesłanek – podkreślił były szef Ministerstwa Obrony Narodowej, a obecnie poseł PiS.

Czytaj też:

Wicerzecznik PiS: Opozycja chciała ocieplenia stosunków z RosjąCzytaj też:

Poprawka Macierewicza. Lisicki: Nie zmienia się zasad gry