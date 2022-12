"Demokracja to nie tylko wybory". Nowa inicjatywa Hołowni

"Demokracja to nie tylko wybory, dlatego czas powołać Senat Obywatelski złożony ze 100 mieszkańców różnych stron Polski. Rząd będzie miał 90 dni, żeby odnieść się do ich rekomendacji w trzech pokoleniowych obszarach. PS. za 30 mln zł sfinansujemy 10 lat funkcjonowania Senatu" – napisał Szymon Hołownia na portalu społecznościowym Twitter.

Polityk nawiązał we wpisie do doniesień na temat rządowych premii dla piłkarzy reprezentacji Polski za występy na mistrzostwach świata 2022 w Katarze i późniejszych wyjaśnień w tej sprawie.

Nowa inicjatywa Szymona Hołowni

We wtorek Szymon Hołownia wziął udział w panelu obywatelskim dotyczącym ubóstwa energetycznego. Następnie lider Polski 2050 wystąpił na konferencji prasowej, podczas której opowiedział o swojej nowej inicjatywie politycznej. – Jako ruch Polska 2050 chcemy wprowadzić w Polsce instytucję Senatu Obywatelskiego, który nie ma zastąpić Senatu RP, opisanego w Konstytucji, ale byłby ciałem działającym stale. Senat Obywatelski będzie pomagał politykom podejmować decyzje, wsłuchiwać się w głos ludzi w najważniejszych decyzjach – oznajmił były kandydat na prezydenta.

– Jak miałoby to działać? 100 obywateli, losowo wybranych, będą mieli zagwarantowany parytet kobiet i mężczyzn, parytet geograficzny, wszystkie inne parytety. Chodzi o trzy duże tematy, np.: kwestia klimatyczna, kwestia mediów publicznych, kwestia polityki migracyjnej. Rok na to, żeby wypracować z pomocą ekspertów w procesie rozmów, i obywatelskich narad rozwiązanie. Proces zarządzany nie przez polityków, a przez koalicję organizacji pozarządowych, bo wiadomo czym to się skończy, jeżeli wezmą się za to politycy – powiedział Szymon Hołownia. – Będziemy się do tego przygotowywać, żeby to zaproponować. To, oczywiście, będzie wymagało nie tylko zmian prawdopodobnie ustawowych, ale być może i propozycji konstytucyjnej – poinformował lider Polski 2050.

