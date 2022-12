Jabłoński po wizycie w Afryce: Ogromny kapitał Polski

Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński na czele polskiej delegacji odbył wizytę w RPA, Namibii i Rwandzie. W tym ostatnim kraju została otwarta ambasada RP. Odbyło się tam też forum gospodarcze i forum akademickie.

Jabłoński: Kapitał w relacjach z Afryką

W czwartek Jabłoński gościł na antenie Radio WNET, gdzie w wywiadzie dla Krzysztofa Skowrońskiego przybliżył szczegóły i cel afrykańskiej podróży.

– Polska ma ogromy kapitał, którego nie mają inne państwa europejskie, inne duże kraje europejskie, które miały po prostu przeszłość kolonialną. (…) My tej przeszłości kolonialnej nie mieliśmy, wręcz przeciwnie – to my byliśmy państwem kolonizowanym, najpierw przez zaborców, potem napadnięci przez nazistowskie Niemcy i sowiecką Rosję, potem byliśmy też pod dominacją sowiecką – powiedział Jabłoński.

– To tak naprawdę jest pewna wspólnota doświadczeń historycznych z mieszkańcami Afryki, doskonale rozumiana przez nich, przez tych ludzi, którzy o tym wiedzą. Wielu ludzi o tym wciąż nie wie, dlatego tak ważne jest to, żeby tam jeździć, żeby się spotykać, żeby rozmawiać, zacieśniać te relacje – ocenił Jabłoński.

Forum gospodarcze w Rwandzie

W dalszej części rozmowy Jabłoński ze szczególnym uznaniem mówił o Rwandzie w kontekście wojny Rosji przeciwko Ukrainie. – Rwanda jest jednym z państw afrykańskich bardzo mocno opowiadających się za prawem międzynarodowym, za ochroną integralności Ukrainy, przeciwko agresji rosyjskiej. Głosują w ONZ za wszystkimi rezolucjami potępiającymi działania rosyjskie – powiedział Jabłoński.

– Jest jeszcze kilka takich państw afrykańskich i to oczywiście przekłada się na nasze relacje dwustronne. Zorganizowaliśmy tam potężne forum gospodarcze na ponad 200 uczestników, a także forum akademickie. Pojechali z nami przedstawiciele ośmiu polskich uniwersytetów. (…) Myślę, że była to największa delegacja do Rwandy w naszej historii – stwierdził.

