"Bezpieczeństwo i suwerenność". Konferencja o celach reform Ministerstwa Sprawiedliwości

Podczas zorganizowanej w piątek konferencji prasowej przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości mówili o sukcesach resortu pod kierownictwem ministra Zbigniewa Ziobry. Jednocześnie w serwisie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie MS ukazała się informacja w formie pisemnej.

Ministerstwo Sprawiedliwości: Celem bezwzględna walka z przestępcami

Głos zabrał m.in. wiceminister Marcin Warchoł. Polityk zwrócił uwagę na wymierne efekty reform wprowadzanych przez resort sprawiedliwości. – Ze środków skonfiskowanych z przestępstw, państwo ma pieniądze na finansowanie programów społecznych dla dzieci czy dodatkowe emerytury dla seniorów. Dzięki tym pieniądzom pomagamy polskim rodzinom – mówił.

Podkreślił też znaczenie rozwiązań przygotowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości w zwiększaniu bezpieczeństwa Polaków. – Rozszerzyliśmy granice obrony koniecznej. Domownik nie musi się obawiać, w jaki sposób i czym się broni. To przestępca musi się bać, gdy atakuje niewinne osoby w ich domu – ocenił wiceminister Marcin Warchoł.

Minister Michał Wójcik, który przez pięć lat pełnił funkcję wiceministra sprawiedliwości przypomniał działania resortu na rzecz ochrony najmłodszych.

– W Polsce można było na portalach internetowych kupić dziecko. Minister Zbigniew Ziobro zablokował ten proces, przygotowując ustawę zakazującą nielegalnych adopcji – podkreślił. – W resorcie przez 7 lat powstało 75 obowiązujących dziś ustaw. Wprowadziły nowe prawo, które zmienia Polskę na lepsze. Dziesiątki kolejnych projektów czekają na uchwalenie lub wejście w życie. To prawo chroniące słabszych i bezbronnych, ale surowe wobec tych, którzy je łamią. Dobre zmiany to m.in. skuteczna walka z przestępczością VAT-owską i zaostrzenie kar za najgroźniejsze przestępstwa. To koniec z odbieraniem dzieci za biedę i radykalne zwiększenie ściągalności alimentów. To również ochrona Polaków przed lichwą i rozszerzenie prawa do obrony koniecznej. Rezultaty są spektakularne – wskazał.

Walka z mafią vatowską

Ministerstwo Sprawiedliwości pod kierownictwem ministra Zbigniewa Ziobro podjęło zdecydowaną walkę z mafią vatowską. Zmiany w kodeksie karnym i skuteczne ściganie przestępców vatowskich przyniosły gwałtowne wzrosty wpływów do budżetu państwa. wykorzystano je na realizację programów społecznych, m. in. 500+, Maluch+, wyprawka 300+, czy emerytura+.

W 2011 r., gdy Prokuratorem Generalnym po raz ostatni polityk PO-PSL wartość zabezpieczonego przestępczego mienia wyniosła zaledwie 160 mln zł. Nowe przepisy o konfiskacie rozszerzonej przyczyniły się do skutecznego odbierania mienia pochodzącego z przestępstwa i walka z przestępczością zorganizowaną. W 2019 r. wartość zabezpieczonego mienia – około 3,9 mld zł. Wartość zabezpieczonego mienia w latach 2020-2021 – kolejne ponad 3,34 mld zł. Łącznie – ponad 7 miliardów zł. To dodatkowe pieniądze np. na wyprawki szkolne dla milionów uczniów czy na sfinansowanie innych potrzeb.

Zaostrzenie kar to bezpieczeństwo Polaków

Koniec z pobłażliwością dla bandytów. W Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowano nowelizację Kodeksu karnego, która zaostrza kary dla najgroźniejszych przestępców. Kara nawet 30 lat więzienia – za najbardziej okrutne zbrodnie, morderstwa, gwałty, pedofilię. Najwięksi zwyrodnialcy – kara bezwzględnego dożywocia. Surowsze kary dla kierowców i konfiskata aut kierowcom prowadzącym pod wpływem alkoholu.

Koniec z bezkarnością handlarzy dopalaczami

Za rządów PO-PSL handlarze dopalaczami byli całkowicie bezkarni. Wprowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii sprawiły, że handel dopalaczami został uznany za przestępstwo. Za posiadanie znacznych ilości dopalaczy grozi do 3 lat więzienia, a za handel dopalaczami do 12 lat więzienia. Skończyło się obchodzenie prawa przez grupy przestępcze zajmujące się handlem dopalaczami.

Ochrona rodziny

Ustawa antyprzemocowa wprowadziła w Polsce jeden z najwyższych standardów ochrony ofiar przemocy domowej. To sprawca przemocy – a nie ofiara – musi opuścić mieszkanie i dostaje zakaz zbliżania się do ofiary. Natychmiast egzekwuje to policja, a sądy szybko zajmują się sprawą. Wszystkie zgłoszenia dotyczące przemocy – traktowane są przez policję jako pilne, a średni czas oczekiwania na przyjazd patrolu to 7-15 minut.

Skuteczne ściąganie alimentów

Ministerstwo Sprawiedliwości skończyło z pobłażliwością wobec osób uchylających się od płacenia alimentów. W 2015 r. ściągalność alimentów do państwowego Funduszu Alimentacyjnego wynosiła 13 proc. Po zmianie przepisów, przygotowanej przez resort, ściągalność wzrosła o ponad 280 proc. Osoby uprawnione do alimentów otrzymują należne świadczenie, a do państwa wracają wydane z Funduszu Alimentacyjnego pieniądze.

Ochrona przed lichwą

Państwo było bezradne w walce z lichwiarzami. Przełomem w walce z lichwą i nadużyciami firm pożyczkowych była ustawa antylichwiarska. Precyzyjnie określa, gdzie zaczyna się lichwa, jasno definiuje koszty pozaodsetkowe i obniża ich maksymalne limity. Wprowadza również obowiązek każdorazowego badania zdolności kredytowej oraz większy nadzór nad instytucjami pożyczkowymi.

