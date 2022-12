Prezydent: Koronawirus pewnie zostanie, ale jest już znacznie mniej groźny

Andrzej Duda spotkał się w piątek z mieszkańcami gminy Zakliczyn i powiatu tarnowskiego. Prezydent wypowiedział się na temat kwestii koronawirusa. Podkreślił, że epidemia w dużej mierze jest już za nami i należy z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Prezydent: Najważniejsze były miejsca pracy

– Przeszliśmy nie raz we łzach, do dzisiaj nosząc w sercu ból i żal po stracie najbliższych. Przeszliśmy przez to także i my, którzy dzierżymy na swoich barkach odpowiedzialność za sprawy Polski, bezpieczeństwa także i tego codziennego życia naszych rodaków. Podjętych zostało wtedy wiele poważnych, często odważnych decyzji. Także gospodarczych, o wypłacie miliardów, dosłownie miliardów złotych wprost praktycznie do rąk polskich przedsiębiorców po to, żeby zachować miejsca pracy. Te miejsca były dla nas najważniejsze – stwierdził prezydent.

Duda: Z optymizmem w przyszłość

– Prawda jest taka, że nikt z nas nie dopuszczał do siebie tej myśli, że ten czas pandemii koronawirusa będzie trwał tak długo. Przecież wszyscy na początku myśleliśmy, że tak, parę miesięcy. Tylko niektórzy eksperci twardo mówili: trzeba się liczyć z tym, że to potrwa może rok, może dłużej. Większość z nas uważała: przecież minie. Rzeczywiście trwało bardzo długo, praktycznie rzecz biorąc dwa lata – powiedział Andrzej Duda.

– Dzisiaj możemy mówić – pandemia koronawirusa w ogromnym stopniu jest za nami. Koronawirus jest wśród nas, pewnie już zostanie w tej wersji COVID-19 z mutacjami, ale jest już dzisiaj znacznie mniej groźny, dotkliwy, często przechodzony przez ludzi, nawet jeżeli zachorują, lżej niż jakaś zwykła grypa – zaznaczył polityk.

– Nie wiemy co będzie dalej. Eksperci mówią: będą kolejne pandemie. Może będą, ale ważne jest to, żebyśmy patrzyli z optymizmem w przyszłość – podkreślił.

