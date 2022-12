Konfiskata pojazdów. Cejrowski: Pijany kierowca nie ukradł samochodu

Mówią, że przepisy poprzednie niedobre i trzeba zmiany. A to przecież znaczy, że przyznają się do fuszerki – ci sami ludzie, którzy teraz uchwalają kolejną reformę, poprzednio uchwalili tamtego bubla, „który wymaga zmiany”. I tamten bubel to też była „reforma złego prawa”. Czyli Sejm zawsze uchwala złe prawo, które potem wymaga naprawy, bo było złe. Dobry kodeks nie wymaga zmian przez dziesięciolecia, a oni poprawiają (sami po sobie) stale i bez przerwy. Poprawiają rzeczy świeże! Podatki potrafią poprawiać, zanim wejdzie w życie poprawka poprzednia. Czyli stale produkują buble. I każdy kolejny bubel uchwalają, zawiadamiając naród, że to jest doskonała reforma przepisów.

***

Liczba wypadków na pasach jest teraz o jedną trzecią większa niż przed wprowadzeniem zmian w przepisach o ruchu drogowym. Posłowie, którzy głosowali za tamtą zmianą, mają na sumieniu ofiary złej zmiany. Jakoś ich to nie przejęło i nadal tworzą prawo. A nie powinni. Sejm jest władzą ustawodawczą, a nie ustawotwórczą. Sejm nie powinien pisać prawa, Sejm ma prawo uchwalać. Prawo napisane przez kogoś innego, bardziej inteligentnego niż przeciętny poseł. Grupa dyletantów w sejmowej komisji to nie są prawnicy ani konstytucjonaliści, lecz grupa obywateli dyletantów, w dodatku poważnie skłóconych, bo należą do różnych partii.