Bosak: Nie łudźcie się. W kolejnym kroku Bruksela zażąda następnych zmian

Sprawa pożyczki na KPO nabrała w ostatnich dniach tempa. W nocy z wtorku na środę do Sejmu wpłynął przygotowany przez grupę posłów PiS projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który ma pomóc wypełnić tzw. kamienie milowe, narzucone Polsce przez Komisję Europejską. Realizacja projektu ma zbliżyć Warszawę do otrzymania pożyczki z KPO. W ramach porozumienia, sprawy dyscyplinarne sędziów miałyby być przeniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ma być tez wprowadzony tzw. test bezstronności sędziów. To jednak tylko niektóre ze zmian.

Wydłużenie postępowań

W czwartek odbyła się kolejna konferencja prasowa Konfederacji poświęcona temu tematowi. Głos zabrali posłowie Krzysztof Bosak i Stanisław Tyszka. Formacja uważa projekt za destrukcyjny dla praworządności.

– Ta ustawa pogłębia chaos prawny, ponieważ instytucjonalizuje możliwość podważania przez sędziów swojego statusu nawzajem. Teoretycznie dotyczy to badania bezstronności sędziów. W rzeczywistości tworzy narzędzia do podważania konstytucyjnych ciał (KRS, TK) i ich decyzji. Ona wprowadza bezkarność za anarchię. Tzn. sędziowie, którzy będą kwestionować status swoich kolegów, mają się stać na mocy tej ustawy bezkarni – tłumaczył Bosak, dodając, że ustawa stwarza nieograniczone pole do interpretacji, co to znaczy „bezstronność” sędziego.

– Oznacza to wydłużenie drogi do pewnego i prawomocnego wyroku. Wydłużenie czasu postępowań – dodał wiceprezes RN. – To raj dla tych, którzy chcą przedłużać postępowania – dodał, zaznaczając, że to polski podatnik poniesie tego konsekwencje.

Konfederacja: Nowela SN niekonstytucyjna

Konfederacji wskazali na art. 184 konstytucji, z którym w ich ocenie sprzeczny jest projekt ustawy. Przepis ten stanowi, że "Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują, w zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej". Jest to przepis zawierający katalog zamknięty.

Art. 183 ustawy zasadniczej stanowi natomiast, że „Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania. Sąd Najwyższy wykonuje także inne czynności określone w Konstytucji i ustawach”.

W dalszej części przemówienia Bosak przypomniał propozycje przedstawione w zakresie sądownictwa dyscyplinarnego przez Konfederację.

Bosak: Nie łudźcie się

– Niech nikt ze zwolenników PiS-u, kibiców tej partii i jej zaplecza medialnego nie ma wątpliwości, że ta ustawa rozwiąże jakikolwiek problem. Ta ustawa to prosta droga do kwestionowania zdominowanych przez PiS instytucji, takich jak TK, KRS, czy część SN. Ta ustawa spowoduje, że w kolejnym kroku Bruksela zażąda następnych zmian. Jeżeli łudzicie się, że to cokolwiek zamknie, to jesteście w błędzie. To może odsunąć w czasie, i to znacznie krócej niż wam się wydaje, bo jedynie do momentu decyzji o wypłacie kolejnej transzy z KPO – powiedział Bosak.

– Przy każdej kolejnej transzy będzie zachodziło szczegółowe badanie sposobu działania rządu, który poddał się pod permanentny audyt Komisji Europejskiej, sprowadzając Polskę do rangi popychadła komisarzy europejskich; do rangi wykonawcy agendy KE

Solidarna Polska przeciwko

Także Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości i polityk Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, przekazał w środę w Sejmie, że jego partia nie poprze nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Według Kalety proponowane rozwiązania mogą m.in. doprowadzić do "anarchii w polskim sądownictwie".

