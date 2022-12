Biedroń wskazał "największy wstyd" rządu PiS

Robert Biedroń przekonuje, że lewica od zawsze walczyła o unijne pieniądze dla Polski. To z winy rządu Zjednoczonej Prawicy środki z KPO wciąż nie popłynęły do Polski. Europoseł stwierdził, że działania PiS to "największy wstyd", ponieważ "każdy rząd dowoził pieniądze".

– PiS przewraca się o własne nogi i to jest najbardziej spektakularne. I to jest też najsmutniejsze w tym wszystkim, bo to będzie pierwszy rząd, który tych pieniędzy dla Polski nie załatwi, od kiedy jesteśmy w UE. To jest największy wstyd, każdy rząd dowoził pieniądze – stwierdził w „Rozmowie Piaseckiego” TVN24.

Biedroń podkreślił, że lewica uważa środki z KPO za niezwykle ważne i potrzebne dla Polski. Z tego względu "zawsze o nie walczyliśmy w przypadku KPO". Nawiązał także do porozumienia sejmowego lewicy z PiS, które w przeszłości pozwoliło przyjąć w Polsce KPO.

– Wtedy na opozycji mieliśmy różne zdanie i tylko Lewica stanęła na wysokości zadania i walczyła o te pieniądze dla Polski. Dzisiaj na szczęście wszyscy solidarnie o nie walczymy, bo one są potrzebne. Tylko że PiS, niestety, tych pieniędzy nie dowozi na własne życzenie – powiedział.

Potrzebna współpraca

Polityk zaapelował także do pozostałych partii opozycyjnych, w szczególności do Platformy Obywatelskiej, o pogłębioną współpracę. Chodzi o dotarcie ze sowimi propozycjami do wyborców, tak aby każdy wiedział, co po ewentualnym wyborczym zwycięstwie zamierza zrobić opozycja.

– Według mnie największy problem dzisiaj jest taki, że wyborcy nie wiedzą co ich czeka po wygranych przez opozycję wyborach. PiS straszy opozycją, straszy, że opozycja zniesie 500+ i tak dalej, nie będę opowiadał tych wszystkich bzdur. I naszym obowiązkiem jest, i mówię to szczególnie do największego partnera, rozmowa o wspólnym programie i wspólnym rządzie: jak on będzie wyglądał i co będzie zawierał – powiedział.

