Po naradzie głos zabrał białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka. – Myślę, że ludzie docenią nasze dzisiejsze decyzje i strategię – przekazał przywódca. – Omówiliśmy cały wachlarz spraw stosunków białorusko-rosyjskich. Kwestie społeczne i gospodarcze. Szczerze dziękuję za poświęcenie czasu – podsumował krótko przywódca Białorusi.

Z kolei Władimir Putin ocenił, że spotkanie było "bardzo owocne". – I tak spotykamy się dość często, niemniej jednak podsumowanie wyników wspólnej pracy, jaką wykonały nasze rządy w ciągu całego roku, okazało się bardzo przydatne, aby nie tylko podsumować, ale też nakreślić kolejne kroki – przekazał.

Zacieśnianie relacji

Rosja i Białoruś zacieśniły współpracę w kwestii eksploracji kosmosu. – W przyszłym roku na stację orbitralną poleci białoruski kosmonauta. Rosja przeznaczy naszym białoruskim partnerom dodatkowe 105 mld rubli na sfinansowanie obiecujących wspólnych projektów w inżynierii mechanicznej – przekazał rosyjski przywódca.

Ważnym tematem rozmów w Mińsku była także kwestia armii. – Szczegółowo omówiliśmy kwestie tworzenia jednolitej przestrzeni obronnej oraz zapewnienia bezpieczeństwa Państwa Związkowego Rosji i Białorusi – wyjaśnił Putin. Polityk w rozmowie z dziennikarzami zaprzeczył, jakoby Kreml byłby zainteresowany "wchłonięciem" Białorusi. – Federacja Rosyjska nie jest zainteresowana wchłonięciem kogokolwiek, nie ma w tym żadnego sensu – wyjaśnił rosyjski dyktator. – Uzgodniliśmy, że będziemy nadal wspólnie podejmować wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić bezpieczeństwo obu naszych krajów, nadać priorytet szkoleniu wojsk, zwiększyć ich gotowość i zdolność bojową oraz kontynuować praktykę regularnych wspólnych ćwiczeń – przekazał Putin.

Ławrow: Kurs na suwerenność

– Obaj prezydenci potwierdzili niezachwiany kurs na rzecz wzmocnienia naszej niepodległości i suwerenności – ocenił z kolei szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow.

Jak dodał w kłamliwym przemówieniu, "to, co się teraz dzieje, jest wynikiem konsekwentnej linii Zachodu, dążącego do izolacji Rosji, uniemożliwienia jej samodzielnego działania". – Operacja specjalna była absolutnie konieczna, aby udaremnić plany przekształcenia Ukrainy w antyrosyjską – stwierdził Ławrow.

Według szef MSZ "głównym celem Zachodu jest uniemożliwienie Rosji udziału w sprawach międzynarodowych".

