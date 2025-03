Kamiński i Wąsik bez immunitetów? Komisja PE podjęła decyzję

W połowie września ubiegłego roku Parlament Europejski oficjalnie otrzymał wnioski o odebranie immunitetów politykom PiS Mariuszkowi Kamińskiego oraz Maciejowi Wąsikowi. Sprawa ma związek z postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie w sprawie niezastosowania się do prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2023 r. orzekającego zakaz pełnienia funkcji publicznej.

"Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy dostarczył podstawy do ustalenia, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, pomimo orzeczonego wobec nich prawomocnego zakazu pełnienia funkcji publicznych, nie zastosowali się do tego zakazu i wykonywali mandaty posłów poprzez wzięcie udziału w dniu 21 grudnia 2023 r. w obradach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w przeprowadzonych przez Sejm głosowaniach numer 141-147 oraz uczestniczenie w dniu 28 grudnia 2023 r. w posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych" – mogliśmy przeczytać. Ustalenia te pozwoliły Prokuraturze Krajowej na przedstawienie eurodeputowanym w dniu 18 kwietnia 2024 r. zarzutów popełnienia przestępstw z art. 244 Kodeksu karnego. "Na obecnym etapie postępowania zachodzi konieczność uzupełnienia przedstawianych zarzutów, a następnie skierowanie aktu oskarżenia do sądu" – podkreślono w komunikacie.

Co z immunitetami Kamińskiego i Wąsika?

Komisja prawna Parlamentu Europejskiego opowiedziała się za uchyleniem immunitetów Kamińskiego i Wąsika. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu 1 kwietnia. Po głosowaniu przewodnicząca PE Roberta Metsola przekaże decyzję obu europosłom oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego.

Przypomnijmy, że 11 września Parlament Europejski uchylił immunitet europosłowi PiS Adamowi Bielanowi. Chodzi o oskarżenie wytoczone przez Przemysława Wiplera z Konfederacji.

