Müller: Ten sondaż to jest katastrofa

Jak informuje RMF FM, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości (podległa resortowi sprawiedliwości) chce zlecić badanie poparcia dla Krajowego Planu Odbudowy.

"Czy poparłbyś przyjęcie środków z KPO, wiedząc, że Polska będzie musiała zwrócić Unii 3 razy więcej niż otrzyma?" – to jedno z pytań w ankiecie.

W sondzie pojawia się też pytanie, czy respondent popiera przyjęcie środków z KPO pomimo regulacji, jakie Polska będzie musiała wdrożyć (przed pytaniem jest wskazanych kilka obciążeń, jakie UE stawia Polsce).

Co zastanawiające w sondażu ma być zbadany nie tylko stosunek Polaków do KPO, ale również preferencje partyjne. Respondentom zadano dwa pytania dotyczące sympatii wyborczych. W jednym Solidarna Polska startuje wraz z PiS, w drugim natomiast osobno.

Müller: Ten sondaż to katastrofa

O sprawę był pytany rzecznik rządu Piotr Muller. – Metodologicznie ten sondaż to katastrofa, raczej zrobiony z gracją słonia w składzie porcelany. Jestem zdziwiony, nie wiem czy pod tym się jakiś profesor podpisał, czy jest jakiś odpowiedzialny naukowiec, który jest w stanie rzetelnie się pod takimi, bardzo niewymiernymi badanami się podpisać – stwierdził Piotr Müller w programie „Rozmowa w południe” RMF FM.

W programie polityk był też pytany, czy wierzy, że Solidarna Polska ustąpi w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. – Moja wiara jest coraz mniejsza w tym zakresie, ale to nie znaczy, że jej nie ma w ogóle. Poza tym, uważam, że zawsze należy dołożyć wszelkich starań, aby próbować doprowadzić do kompromisu. To jest ta zasadnicza różnica, nawet w takich trudnych sytuacjach między nami, a opozycją. Uważam że do końca powinniśmy rozmawiać i wypracować kompromis – odparł rzecznik rządu.

Jednocześnie polityk podkreślił, że każdy kto zasiada w parlamencie może pomóc w odblokowaniu środków z KPO, wskazując na rolę opozycji.

