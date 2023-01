Afera korupcyjna w UE. Europoseł PiS: To jest coś symptomatycznego

W ostatnich tygodniach w Parlamencie Europejskim wybuchła prawdopodobnie największa afera korupcyjna w historii. Eva Kaili, jedna z wiceprzewodniczących PE, została aresztowana przez belgijską policję oraz oskarżona o udział w grupie przestępczej i tzw. pranie brudnych pieniędzy. Grecka socjalistka jest podejrzana o nielegalny lobbing na rzecz Kataru, gospodarza piłkarskich mistrzostw świata 2022. W związku z tą sprawą, Kaili została wykluczona z Ogólnogreckiego Ruchu Socjalistycznego, a także odwołana ze stanowiska wiceszefowej Europarlamentu.

Po Nowym Roku przewodnicząca PE Roberta Metsola rozpoczęła proces pozbawienia immunitetów dwóch europarlamentarzystów. Oficjalnie nie podano, o których deputowanych chodzi, ale według ustaleń medialnych, są to Włoch Andrea Cozzolino i Belg Mark Tarabella.

Łącznie służby na wniosek prokuratury Belgii przeprowadziły już 20 przeszukań, w tym 19 w domach prywatnych i jedno w biurach PE. Udało się odzyskać 600 tys. euro w domu jednego z podejrzanych, kilkaset tysięcy euro w walizce w pokoju hotelowym w Brukseli i kolejne 150 tys. euro w mieszkaniu należącym do jednego z parlamentarzystów.

Europoseł PiS: Spójrzmy na Komisję Europejską

W piątek w audycji "W samo południe" na antenie Programu 1. Polskiego Radia Karol Karski skomentował wątki dotyczące afery korupcyjnej wokół polityków i urzędników unijnych w Brukseli. Zdaniem europosła PiS, "to jest coś symptomatycznego, że w instytucjach Unii Europejskiej są osoby, których działalność budzi lub budziła znaczną wątpliwość".

– Spójrzmy na Komisję Europejską. Razem z panią Evą Kaili, odwołaną, skorumpowaną wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego, latał grecki komisarz. To, co ona mówiła w PE, on dokładnie pisał na swoim Twitterze – zauważył polski polityk.

Karski zwrócił także uwagę na to, iż w UE "potrzebne są zdecydowane działania", bowiem "mówimy o dwóch najważniejszych instytucjach – Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim".

