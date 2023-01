Tusk popiera ustawę PiS: Skończcie ten cyrk

Na środę w Sejmie zaplanowano pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Początek o godz. 12.30. Opozycja lewicowo-liberalna podjęła decyzję, że nie poprze wniosku o odrzucenie projektu w I czytaniu.

– My w tej sprawie jesteśmy zjednoczeni. Opozycja mówi jednym głosem, mówi wyraźnie i stanowczo, daje szanse na to, żeby te środki trafiły do Polski i zrobi zawsze wszystko, musi być to oczywiście w zgodzie z naszymi przekonaniami i wartościami, ale dzisiaj podjęliśmy wspólną decyzję, że nie poprzemy żadnego wniosku o odrzucenie w I czytaniu, tylko będziemy pracować nad tą ustawą – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz na briefingu prasowym w Sejmie.

Tusk: Skończcie ten cyrk

– Dzisiaj wszyscy w parlamencie, w Sejmie, niedługo w Senacie dyskutują o pieniądzach europejskich. Nie muszę chyba nikomu tłumaczyć po pierwsze jak ważne i jak wielkie są to pieniądze, no niezwykle potrzebne w tym bardzo trudnym okresie dla polskich rodzin, dla polskich firm i nie muszę też tłumaczyć jak bardzo wszyscy jesteśmy zniesmaczeni tym, że rząd pana premiera Morawieckiego od wielu, wielu miesięcy, już właściwie od lat nie jest w stanie tych pieniędzy, których Polska wynegocjowała, co do których się umówiła z całą Unią Europejską, nie jest w stanie tych pieniędzy do Polski przyprowadzić, one czekają tak jak kiedyś to pokazałem, czekają w Brukseli te dzisiątki miliardów euro, aby do Polski przyjechać i ciągle są blokowane przez idiotyczny, niepotrzebny spór wewnątrz obozu rządzącego – powiedział Donald Tusk na konferencji prasowej.

Następnie lider PO zwrócił się do rządzących ws. nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. – Chciałbym tak właściwie od serca powiedzieć, żeby ten cyrk wreszcie zakończyć, to można zrobić w ciągu dwóch dni – stwierdził.

Jak dodał następnie rząd i PiS powinni "Bogu dziękować, że mają tak konstruktywną i tak pozytywnie nastawioną opozycję" do kwestii pieniędzy europejskich. Zapewnił, że nie zna nikogo w obozie opozycji, kto chciałby blokować unijne pieniądze. – Cała odpowiedzialność i chciałbym, żeby to wybrzmiało jeszce raz, cała odpowiedzialność za to, że te dziesiątki miliardów euro do polskich rodzin i firm nie trafią spada na rząd PiS i na ich wewnętrzne kłótnie – powiedział Donald Tusk.

Szef PO stwierdził, że jego ugrupowanie poprze nowelizację ustawy o SN, mimo że jest to ustawa "niedoskonała".

Konflikt w Zjednoczonej Prawicy

W zeszłym tygodniu w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami Solidarnej Polski. Tematem rozmów był projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, którą Polska miałaby przeprowadzić, aby otrzymać pożyczkę na KPO.

Projekt PiS krytycznie ocenili zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i I Prezes SN Małgorzata Manowska, która stwierdziła, że "suwerenności nie można sprzedać za miskę ryżu".

