Kto wygra wybory? Oto najnowszy sondaż

Pracownia Social Changes na zlecenie portalu wpolityce.pl zbadała preferencje wyborcze Polaków. Wyniki pokazują jasno, że największym poparciem wciąż cieszy się Zjednoczona Prawica, choć nie jest ono na tyle wysokie, aby mogła ona liczyć na samodzielne rządy. Tuż za obozem rządzącym znalazła się Koalicja Obywatelska. Podium zamyka Polska 2050 Szymona Hołowni.

Ogółem w Sejmie znalazłoby się 6 ugrupowań. Deklarowana frekwencja wyborcza wyniosła 58 proc.

Wyniki najnowszego sondażu

Zjednoczona Prawica zdobyła w najnowszy badaniu 34 proc. głosów. To mniej o 3 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem pracowni Social Changes. Druga Koalicja Obywatelska może pochwalić się wynikiem 29 proc. To z kolei wzrost o 1 pkt proc. Trzecia na podium Polska 2050 Szymona Hołowni osiągnęła wynik 10 proc. (spadek o 1 pkt proc.).

W Sejmie znalazłyby się jeszcze: Lewica z wynikiem 9 proc., Konfederacja z poparciem 7 proc. respondentów oraz Polskie Stronnictwo Ludowe, na które chce głosować 7 proc. ankietowanych.

Progu wyborczego nie przekroczyły Kukiz'15 (2 proc. głosów) oraz Porozumienie, którego poparcie wynosi 0 proc. 2 proc. badanych wskazało inne partie.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od 6 do 9 stycznia 2023 roku, na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1056 osób.

Kto wygra wybory?

Według naszego sondażu, który dla DoRzeczy.pl przygotowała pracownia Estymator, największym poparciem w kraju wciąż cieszy się Prawo i Sprawiedliwość / Zjednoczona Prawica. Obóz rządzący otrzymał 36,1 proc. głosów. To mniej o 0,2 pkt. proc. w porównaniu do naszego ostatniego sondażu z grudnia.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska. Partia Donalda Tuska może liczyć na poparcie rzędu 29,4 proc. Największy rywal PiS zyskał w porównaniu do ostatniego sondażu 0,6 pkt proc.

Podium zamyka Lewica z wynikiem 10,1 proc. (spadek o 0,2 pkt. proc.).

