Jedzenie robaków przez społeczeństwo? Poseł Lewicy: W sumie to popieram

We wtorek poseł Lewicy była gościem Bogdana Rymanowskiego w Radio ZET. W serii pytań od widzów prowadzący zadał następujące pytanie: Czy potrafi pani powiedzieć coś dobrego o rządach PiS-u. Co się tej władzy udało? Żukowska została poproszona o wymienienie trzech punktów.

Jako pierwszy wskazała kwestie alimentacyjne. – To kwestia dotycząca natychmiastowej izolacji sprawców przemocy domowej. – Myślę, że 500 plus także jest rzeczną, która się PiS-owi udała. Oczywiście nie w założeniu demograficznym, bo taki był pierwotny cel tego programu, ale on nie zwiększył dzietności, natomiast wyciągnął rzeczywiście dużo dzieci z biedy – oceniła Żukowska.

Robaki? Żukowska: Tak

Inne pytanie od widza dotyczyło nowej unijnej dyrektywy umożliwiającej dodawanie mąki z robaków do produktów spożywczych, bez informacji dla klienta, poza podanym składem. – Czy popiera pani jedzenie robaków przez społeczeństwo?

– W sumie to popieram dlatego, że to jest cenne źródło białka, a tego białko na pewno łatwiej pozyskać z takich małych zwierzątek, jeżeli chodzi o ochronę klimatu, niż np. jeżeli mówimy o wołowinie – oznajmiła poseł Lewicy. Dopytywana, czy jadła robaki, odpowiedziała, że tak.

twitter

Walka o socjalny elektorat PiS

W sobotę w Warszawie obradowało prezydium i zarząd krajowy Nowej Lewicy. Przyjęło kilka uchwał i wybrało Włodzimierza Czarzastego na szefa sztabu wyborczego.

Czarzasty zapowiedział, że Lewica będzie starała się pozyskać każdy elektorat, także wyborców PiS. – Zarząd PiS i polityka PiS jest nam daleka, nigdy nie będziemy jej popierali, ale elektorat PiS, elektorat socjalny, który zauważył w programie PiS takie elementy, które powinny być wprowadzane, bo pomagają ludziom, jest dla nas ważny. Z otwartymi rękoma i otwartym sercem będziemy walczyli o tych ludzi – oznajmił Czarzasty.

Czytaj też:

Owady jako żywność. Brytyjczycy prowadzą konsultacjeCzytaj też:

Tzw. paszport węglowy wobec Polaków? Poseł przyznaje otwarcie