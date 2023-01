"Wolny świat jest zjednoczony". Zełenski dziękuje USA

Amerykańska administracja zdecydowała o przekazaniu Ukrainie 31 czołgów Abrams. Według ekspertów i urzędników z Białego Domu w Waszyngtonie, nowy pakiet uzbrojenia powinien pomóc Ukraińcom zmienić taktykę wojenną podczas walk z wojskami Rosji.

W środę na konferencji prasowej prezydent USA Joe Biden potwierdził doniesienia medialne dotyczące czołgów Abrams dla strony ukraińskiej. Jak zapewnił, wraz ze sprzętem, Stany Zjednoczone zapewnią Ukrainie odpowiednie wsparcie logistyczne. – Dostawy Abramsów zajmą trochę czasu, ale szkolenie zacznie się tak szybko, jak to możliwe – powiedział przywódca i dodał, iż 31 czołgów to równowartość jednego ukraińskiego batalionu pancernego.

Zełenski dziękuje

"Dziękuję prezydentowi USA za kolejną ważną decyzję o dostarczeniu Abramsów na Ukrainę. Wyrażam wdzięczność Amerykanom za wsparcie przywódcze! To ważny krok na drodze do zwycięstwa. Dziś wolny świat jest zjednoczony jak nigdy dotąd dla wspólnego celu – wyzwolenia Ukrainy. Idziemy do przodu" – napisał na Twitterze przywódca Ukrainy.

twitter

Sojusznicy wspierają Ukrainę

Joe Biden poinformował o odbyciu rozmów telefonicznych z liderami krajów sojuszniczych – Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii. – Stany Zjednoczone i Europa są w pełni zjednoczone. (...) Dziękuję każdemu z naszej koalicji. Wielka Brytania przekazuje czołgi, Francja – wozy opancerzone piechoty, a Niemcy wysyłają między innymi baterie pocisków Patriot – mówił prezydent USA. – Jestem wdzięczny kanclerzowi Niemiec Olafowi Scholzowi za zgodę na przekazanie czołgów – zaznaczył.

– Ukraina nie zaczęła tej wojny. Jeżeli rosyjskie oddziały wrócą do Rosji – tam, gdzie powinny być – to ta wojna zakończy się nawet dziś. Wszyscy tego chcemy. Nie pozwolimy, żeby jedno państwo kradło ziemię innemu – oznajmił Biden. – Niemcy nie zmusiły mnie do zmiany zdania w sprawie czołgów. Wszyscy jesteśmy w tym razem – podkreślił polityk.

Co ważne, zgodnie z amerykańskimi danymi, łącznie ze Stanów Zjednoczonych i zachodniej Europy na terytorium Ukrainy trafi 3 tys. pojazdów opancerzonych – poinformowała Wirtualna Polska.

Przypomnijmy, że w środę niemiecki kanclerz Olaf Scholz podał, iż po "intensywnych konsultacjach z partnerami" Berlin zdecydował o przekazaniu Ukrainie kompanii 14 czołgów Leopard 2 A6 z rezerw Bundeswehry.

Czytaj też:

Zełenska w emocjonalnym wpisie: Coś się zmieniło