Zełenska w emocjonalnym wpisie: Coś się zmieniło

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski obchodzi w środę 45. urodziny. "Wszystkiego najlepszego! Dziś życzymy ci tylko jednego: zwycięstwa nad tym imperium zła" – napisał szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki po angielsku i ukraińsku.

Z kolei żona Zełenskiego, Ołena, opublikowała osobistą refleksją związaną z mężem. "Często pytają mnie, jak się zmieniłeś w ciągu roku. A ja zawsze odpowiadam: 'Nie zmienił się. To ten sam. Ten sam facet, którego poznałam, gdy mieliśmy siedemnaście lat'. Ale tak naprawdę coś się zmieniło: ostatnio dużo mniej się uśmiechasz. Na przykład jak na tym zdjęciu... Życzę Ci więcej powodów do uśmiechu. I wiesz, co to oznacza. Wszyscy to wiemy" – wskazuje pierwsza dama Ukrainy, nawiązując do trwającej wojny.

"Jesteś wystarczająco uparty. Grunt to mieć wystarczająco zdrowia. Więc bądź zdrów, proszę! Chcę się z Tobą uśmiechać na zawsze. Daj mi szansę!" – kończy emocjonalny wpis Ołena Zełenska. Do wpisu dołączyła wspólne zdjęcie z mężem.

instagram

Ołena Zełenska: Rosyjska agresja miała pójść dalej

Żona Zełenskiego od początku rosyjskiej agresji wspiera męża, a także aktywnie broni interesu Ukrainy na forum międzynarodowym.

Niedawno wzięła udział w tegorocznym Światowym Forum Ekonomicznym w szwajcarskim Davos. Podczas wydarzenia otwarto wystawę rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie. W trakcie przemówienia Ołena Zełenska opowiedziała o konsekwencjach ataku wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium ukraińskie.

– Szanowni państwo, spójrzcie, proszę, na tę salę. Ile tu jest ludzi i jakie są to osoby? Ilu uczestników bierze udział w wydarzeniach forum? Liderzy państw, organizacji międzynarodowych, ekonomiści, dziennikarze. Ludzie mający znaczenie dla całych narodów. Łączy was to, że macie wielki wpływ. Jest jednak coś, co was dzieli: nie każdy z was wykorzystuje ten wpływ – zwróciła się do światowych przywódców pierwsza dama Ukrainy.

Zełenska zauważyła, że w obliczu rosyjskiej inwazji militarnej najważniejsza jest globalna współpraca. – Jak będzie wyglądał świat, w którym mogą być ostrzeliwane elektrownie atomowe? Jak będzie rozwijać się inflacja, jeśli będą deptane granice państwowe? Jaki będzie świat, jeżeli miliony ludzi będą zmuszane, by uciekać przed głodem? Jak świat chce osiągnąć neutralność klimatyczną, jeżeli palone są w tej chwili całe miasta na Ukrainie? – pytała.

– Nie możemy pozwolić na drugi Czarnobyl. Nie możemy zgodzić się na to, żeby dzieci były zmuszone do uczenia się, jak przetrwać skażenie radioaktywne. Jest to poniżające dla ludzkości, że gdzieś na świecie może być możliwy masowy głód – stwierdziła ukraińska pierwsza dama.

– Rosyjska agresja nigdy nie miała na celu ograniczyć się do Ukrainy, ona miała pójść dalej – zaznaczyła Ołena Zełenska.

Czytaj też:

"Prezydencie Zełenski, niech pan walczy z wrogiem wewnętrznym"