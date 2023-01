Kuriozalne słowa Ochojskiej. Europosłanka zarzuca rządowi ludobójstwo migrantów

Europarlamentarzystka udzieliła wywiadu portalowi Interia.pl, w którym oskarżyła polski rząd o współudział w ludobójstwie nielegalnych migrantów, którzy próbują przedostać się do Polski przez granicę z Białorusią.

– Wiemy, że na granicy zginęły 34 osoby, jeśli okaże się, że jest ich więcej, to dla mnie to jest ludobójstwo, bo ludobójstwo nie zależy od liczby ofiar. Wystarczy, że doprowadzimy do śmierci niewinnych osób – stwierdziła Ochojska.

Zdaniem europoseł, śmierć migrantów "obciąża sumienia rządzących, którzy w dodatku nazywają się chrześcijanami". Ostatnią ofiarą, według Ochojskiej, był młody lekarz z Jemenu.

– Czy ten człowiek nie mógł się cieszyć bezpieczeństwem w Polsce i leczyć polskich dzieci? Czy jego śmierć przysłużyła się bezpieczeństwu naszych granic? – pytała polityk.

Winne polskie władze

Według Ochojskiej, wini "ludobójstwa", które odbywa się na granicy są "reżim białoruski i reżim polski". Skąd tak szokujące słowa europoseł? Wina Zjednoczonej Prawicy leży, według niej, w budowie elektronicznej zapory na granicy z Białorusią, która ma zapobiegać nielegalnym migrantom.

– Zajmuję się uchodźcami od 1993 roku i nie ma takiej bariery, której nie przyszłaby osoba, której życiu zagraża jakiś reżim lub inne niebezpieczeństwo, takie osoby przejdą każdą barierę, więc czemu ma służyć ten mur? Rozumiem, że chodzi o to, by przez Polskę nie przechodziły osoby niezarejestrowane, by straż graniczna wiedziała o każdym przejściu przez granicę – stwierdziła.

– Tyle, że już dziesięć tysięcy osób przeszło przez granicę i przez Polskę doszło do Niemiec. Zatem czemu służy ta bariera, te tysiące wojsk, policji, strażników granicznych, skoro nie potrafią upilnować granicy? – dodała Ochojska.

