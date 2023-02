Miażdżąca ocena Polaków. Rząd sprzeniewierzył się zasadzie Kaczyńskiego

Pracownia United Surveys zapytała Polaków, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości pozostał wierny zasadzie wypowiedzianej przez prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o słowa lidera PiS, które padły w 2018 roku przed wyborami samorządowymi.

– Do polityki nie idzie się dla pieniędzy. Ci, którzy funkcjonują w spółkach, są przez nas szanowani, jeśli dobrze wykonują swoje obowiązki, ale nie będziemy łączyć tych dwóch funkcji. Nie będą kandydowały na żadnym szczeblu samorządu – powiedział w lipcu 2018 roku Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zapowiedział wtedy, że osoby pracujące w spółkach Skarbu Państwa nie będą kandydowały w wyborach lokalnych.

Polacy miażdżąco oceniają rząd

Uczestnikom badania zadano pytanie: W 2018 roku J. Kaczyński powiedział, że "do polityki nie idzie się dla pieniędzy". Czy Pana/Pani zdaniem rządy PiS są wierne tej zasadzie?

Aż 60,1 proc. respondentów odpowiedziało, że obecna władza "zdecydowanie nie" jest wierna zasadzie przedstawionej przez prezesa PiS. 8 proc. wskazał o odpowiedź "raczej nie".

13,4 proc. ankietowanych uważa, że rząd Prawa i Sprawiedliwości "raczej tak" wypełnia zasadę przedstawioną przez prezesa partii. Odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 7,1 proc. badanych.

11,4 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Co nie dziwi, oceny rządów PiS zależą od preferencji wyborczych. Aż 60 proc. respondentów głosujących na PiS uważa, że rząd pozostał wierny zasadzie przedstawionej przez Kaczyńskiego. 15 proc. wyborców PiS jest przeciwnego zdania.

Wśród zwolenników partii opozycyjnych było aż 98 proc. krytycznych dla PiS wskazań.

"Z kolei w przypadku osób niezdecydowanych co do wyboru politycznego, niemal dwie trzecie (72 proc.) uznało, że partia Kaczyńskiego nie realizuje hasła sprzed lat, a przeciwnego zdania był co czwarty taki respondent (26 proc.)" – czytamy na stronie Wirtualnej Polski na zlecenie której zostało przeprowadzone badanie.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono metodą CAWI i CATI (50/50) w dniach 3-5 lutego 2023 roku.

