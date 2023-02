Ociepa oburzony postawą Brauna: Z nim jest coś nie tak

Wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa krytycznie ocenia działania Konfederacji związane z wojną na Ukrainie. – Konfederacja kompletnie nie potrafi się odnaleźć w sytuacji tego konfliktu. Konfederacja nie odnalazła się w tym konflikcie, przez swoje błędne oceny i kalkulacje dotyczące oceny Rosji znalazła się w gronie tych ugrupowań, także Europy Zachodniej, które nagle się obudziły z poczuciem bankructwa własnej wizji polityki zagranicznej, stosunków międzynarodowych i roli Rosji w tych stosunkach. Konfederacja jest klasycznym tego przykładem – mówił w rozmowie z Radiem Plus.

Rosyjskie wpływy?

Polityk stwierdził, że politycy prawicowego ugrupowania "dzisiaj dalej w to brną". – Natomiast na ile to jest efekt błędnych ocen, a na ile jakiś wpływów rosyjskich służb specjalnych bo to jest udowodnione, to jest szeroko opisywane jak rosyjskie służby specjalne wpływają na partie polityczne w Europie – dodał.

– Jeśli chodzi o Konfederację to nic nie jest udowodnione, to jest opinia pana ministra... – zauważył dziennikarz Jacek Prusinowski.

– Nie, ja tylko apeluję do wszystkich ugrupowań politycznych także do Konfederacji żeby się przyglądała swoim ekspertom, swoim członkom na ile te treści, które rozpowszechnia nie są po prostu powielaniem jeden do jednego narracji rosyjskiej – mówił Ociepa.

Ociepa uderza w Brauna

– Grzegorz Braun na przykład wczoraj nie wziął udziału w głosowaniu, a propos uchwały potępiającej sąd białoruski, władze białoruskie za skazanie Andrzeja Poczobuta. Nie do pojęcia sprawa. No to coś jest nie tak z tym posłem. Chce powiedzieć to bardzo jasno nie może być przyzwolenia, może być w kraju demokratycznym przestrzeń dla jego obecności, funkcjonowania i głoszenia poglądów ale trzeba jasno to nazwać że są to poglądy probiałoruskie, prorosyjskie – mówił dalej polityk.

Polityk był też pytany, czy Polska jest rozbrojona, jak przekonuje część opozycji. Wiceminister zdecydowanie zaprzeczył. – Zjednoczona Prawica odkąd doszła do władzy dozbraja polską armię, to znaczy, że te zamówienia, które zaczęły być składane od roku 2016 owocują dostawami kolejnego sprzętu – przekonywał.

Zapewnił też, że tak uzupełniane jest "to wszystko co przekazujemy na Ukrainę" za pomocą nowoczesnego sprzętu, co przekłada się na modernizację Polskich Sił Zbrojnych "na bezprecedensową skalę".

Jak dodał, czołgi, które rząd przekazał Ukrainie, walczą dzisiaj z Rosją "jako potencjalnym agresorem w stosunku do Polski". – Więc one spełniają swoją rolę. Myśmy kupili te czołgi i te bojowe wozy piechoty i inne systemy uzbrojenia żeby odstraszać a jak trzeba zwalczać agresora. Dzisiaj najbardziej prawdopodobnym agresorem jest Rosja. Więc one wypełniają swoją rolę tylko na terytorium Ukrainy – uważa Ociepa.

Czytaj też:

Korwin-Mikke: Namawiałem Wałęsę, by przekupić Ukrainę ws. broni jądrowejCzytaj też:

Konfederacja: UE i rząd niszczą polskie rolnictwo. Import zbóż wzrósł 50-krotnie!