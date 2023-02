Dziambor o wyrzuceniu z Konfederacji: Wygrała linia Brauna i Korwina

DoRzeczy.pl: Decyzją sądu partyjnego został pan wyrzucony z Konfederacji. Jak pan komentuje zaistniałą sytuację?

Artur Dziambor: Sąd partyjny obradował na podstawie wniosku, który złożył Bartłomiej Pejo. Dostrzegł on w moich słowach wypowiedzi mające działać na niekorzyść Konfederacji. Nie uważam, żeby tak było. Przed sądem tłumaczyłem powody moich słów, jednak nie zostały one odebrane pozytywnie. Sąd stwierdził, że Bartłomiej Pejo ma rację i lepiej będzie jeśli będę funkcjonował poza Konfederacją.

Dlaczego pan się z tym nie zgadza?

Sąd uznał, że decyzja jest ostateczna, więc można się z nią zgadzać bądź nie. Nie zamierzam się odwoływać od tego, jednak stale będę to komentował. To na pewno.

Czy partia pozbywa się polityka, który nie popierał jej obecnej linii?

Tylko należy zadać pytanie, co jest tą linią? Nie popierałem dwuznaczności w przekazach dotyczących wojny na Ukrainie. Od samego początku postawiłem się po jednej stronie. Uważam, że Ukraina jest ofiarą, a Rosja agresorem i dla mnie nie ma tu drugiego dna. Żyliśmy w czasach pokoju i spokoju, czasach, które można uznać za najlepsze w historii, a dziś mamy czasy, w których nie wiemy, czy rosyjskie czołgi mogą do nas dojechać czy nie. W momencie, gdy czołowi politycy Konfederacji pozwalali sobie – lekko mówiąc – na wątpliwości, co do tego faktu, mój przekaz był inny i musiałem na to reagować, gdyż nie chciałem być z tym kojarzony. I to zostało ocenione negatywnie. Cóż, wygrała linia Brauna i Korwina.

Co będzie dalej z partią Wolnościowcy?

Będziemy o tym informować podczas konferencji prasowej w poniedziałek.

