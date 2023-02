Niemiecki dziennik: Polska w centrum polityki europejskiej i zainteresowania USA

Trwająca wizyta Joe Bidena w Polsce jest uważnie obserwowana i komentowana przez światowe media, w tym media zza naszej zachodniej granicy.

Dziennik ekonomiczny "Handelsblatt" zwraca uwagę, że Polska stała się najważniejszym partnerem Stanów Zjednoczonych w Europie Wschodniej. Wizyta w Warszawie jest "wizytą o dużym znaczeniu": podkreśla przesłanie o sile i jedności, jest znakiem sprzeciwu wobec Władimira Putina.

"Ale podróż Bidena ma również podłoże strategiczne. W wyniku wojny Polska przesunęła się do centrum polityki europejskiej – i centrum zainteresowania USA. Wielu Polaków postrzega w Stanach Zjednoczonych siłę ochronną przed rosyjskim zagrożeniem. Dla Waszyngtonu Warszawa jest coraz ważniejszym partnerem w NATO, także w perspektywie czasu po zakończeniu wojny w Ukrainie. Wpływy Polski w UE w ostatnim czasie znacznie wzrosły, mimo sporu między Brukselą a narodowo-populistycznym rządem Mateusza Morawieckiego" – pisze dziennik.

USA, Ukraina i Polska

"Handelsblatt" podkreśla rolę, jaką wobec Kijowa pełni Warszawa. "Jednocześnie rola Polski dla Ukrainy jest fundamentalna, a Warszawa jest uważana za najważniejszego adwokata Ukrainy w UE. Polska przyjęła najwięcej uchodźców z Ukrainy, a Warszawa dostarcza więcej broni (odnosząc to do PKB) do Ukrainy niż bogatsze państwa UE, takie jak Niemcy czy Francja. USA i Polskę łączy również wspólny cel, jakim jest stała obecność NATO na wschodzie" – czytamy.

Dziennik przypomina, że już w trakcie prezydentury Donalda Trumpa doszło do zbliżenia między USA a Polską. "Jednak Trump wykorzystał sojusz z Warszawą do pogłębienia rozłamów w NATO i UE. Strategia Bidena jest inna; on stawia na spójność sojuszy, a nie na podziały" – zastrzega "Handelsblatt".

