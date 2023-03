"Ukraińcy odnieśli strategiczny sukces". Zaskakujące słowa brytyjskiego generała

Ukraińskie wojsko zmusiło Rosjan do poświęcenia wielu swoich żołnierzy i wysłania ogromnej ilości sprzętu w celu przeprowadzenia ataków w kierunku Bachmuta. Według brytyjskiego generała Richarda Shirreffa, jest to sukces strategiczny.

– Na razie Ukraińcy odnieśli strategiczny sukces, zmuszając Rosjan do poświęcenia ogromnej ilości żołnierzy i sprzętu pod Bachmutem. Jeśli Rosjanie odniosą tam zwycięstwo, a prawdopodobnie tak się stanie, będzie to pyrrusowe zwycięstwo – powiedział były zastępca Naczelnego Dowódcy Połączonych Sił NATO w Europie w radiu BBC.

Shirreff wezwał też do przyspieszenia dostaw broni na Ukrainę.

– Gdyby kilka miesięcy temu [Ukraińcy - przyp. red.] mieli to, czego potrzebowali, prawdopodobnie nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz. Istnieje więc potrzeba przyspieszenia dostaw, integracji, wsparcia logistycznego, szkoleń i wszystkiego innego, co należy zrobić, aby zapewnić Ukraińcom potrzebne narzędzia do walki – powiedział.

Sytuacja w Bachmucie

Walki o Bachmut w obwodzie donieckim rozpoczęły się w maju 2022 roku. Bohaterska obrona miasta trwa wiele miesięcy. Od samego początku Rosja koncentruje tutaj znaczne środki. Okolice miasta zasłane są trupami rosyjskich żołnierzy, w szczególności najemników Grupy Wagnera. Według szacunków ministra obrony Ukrainy Ołeksija Reznikowa, Rosja traci dziennie około 500 żołnierzy.

Wcześniej przedstawiciele prezydenta Wołodymyra Zełenskiego informowali, że w razie potrzeby siły ukraińskie mogą wycofać się spod Bachmuta. W nowym raporcie Instytut Studiów nad Wojną sugeruje, że siły ukraińskie prawdopodobnie stworzą warunki do kontrolowanego wycofania się.

Brytyjski wywiad informuje, że Rosjanie atakują Bachmut z trzech stron i w ciągu ostatnich 36 godzin wysadzili w powietrze dwa kluczowe mosty, w szczególności ten, od którego zależy zaopatrzenie armii ukraińskiej.

