Premier: Prosimy o wasze pomysły. Nasz program wykuwa się na takich spotkaniach

Politycy PiS rozpoczęli kolejną wielką ofensywę programową. "Przyszłość to Polska" – pod takim hasłem będą odbywać się spotkania z wyborcami w całym kraju. Planowanych jest kilkaset wydarzeń. W części z nich ma uczestniczyć prezes partii – Jarosław Kaczyński. W rozmowach z Polakami wezmą także udział premier Mateusz Morawiecki czy była premier, a obecnie europoseł Beata Szydło.

Program PiS

W sobotę szef polskiego rządu odwiedził miejscowość Jasło w województwie podkarpackim. – Prosimy was o wasze pomysły, wasze propozycje. Będziemy je uwzględniań, bo nasz program wykuwa się nie w gabinetach, tylko właśnie na takich spotkaniach jak to – zaapelował do uczestników wydarzenia Mateusz Morawiecki. – Pytania, obawy, lęki, frustracje, ale także nadzieje, refleksje i pomysły. Wszystko to, co was boli i to, na co macie nadzieję – to będziemy chcieli omawiać na naszych kolejnych, wielkich spotkaniach, na naszej trasie spotkań z Polakami – powiedział.

– Tak jak zawsze, chcemy, aby nasz plan na kolejne cztery, a może na osiem lat wykuwał się na takich spotkaniach jak to. Te spotkania mają swój wielki sens. To na takim wydarzeniu "urodziła" się 13. i 14. emerytura. To na takich spotkaniach powstał pomysł wyprawki dla dzieci, Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Rozmawialiśmy z Polakami o obniżeniu podatków, by mogli jak najwięcej zarabiać netto – zauważył premier. – Chcemy, aby nasze spotkania odbywały się pod biało-czerwoną flagą. Chcemy, aby te spotkania łączyły Polaków. Na spotkaniach Donalda Tuska nie widzimy polskiej flagi. Dlaczego? Oni chyba się wstydzą Polski – dodał.

– Praprzyczyna wszystkich naszych sukcesów, takich jak polityka społeczna, zakup uzbrojenia i inwestycje, jest jedna – naprawa finansów publicznych. (...) To podstawa do wykonania celów, które realizujemy – stwierdził szef rządu.

