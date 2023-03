"Panie Donaldzie, kilka faktów". Müller odpowiada na ostatni spot Tuska

Piotr Müller zamieścił w mediach społecznościowych filmową odpowiedź na spot Donalda Tuska dotyczący cen i inflacji. Przypomnijmy, że w środę lider PO nagrał film, w którym porównywał ceny niektórych produktów spożywczych w czasach swoich rządów oraz obecnie. Była to reakcja na dane Głównego Urzędu Statystycznego o inflacji. W lutym 2023 roku w ujęciu rocznym wyniosła 18,4 proc.

– Zakupy zrobione. No zobaczcie, pomidory 3,99 zł. Żart, oczywiście gazetka jest z marca 2015 roku. Kiedy rządziliśmy, zanim PiS przejął władzę. Tak, wtedy 3,99 zł. Dzisiaj kilo pomidorów – prawie 13 zł. Moja cena cebuli to była złotówka za kilogram dzisiaj 6 razy więcej. Mój ukochany schaboszczak – wtedy kilogram 11,99 zł, dzisiaj to jest prawie 21 zł – powiedział Tusk na nagraniu.

Panie Donaldzie, kilka faktów

W swoim nagraniu Müller przypomina Tuskowi o zagranicznych uwarunkowaniach inflacji, wymieniając pandemię koronawirusa oraz toczącą się na Ukrainie wojnę. Rzecznik rządu z przekąsem stwierdził, że polska opinia publiczna przyzwyczaiła się, że Tusk "nic (...) nie mówi o pandemii, wojnie i jej skutkach, z którymi walczy cały świat".

– Panie Donaldzie, proszę usiąść i posłuchać kilka faktów – stwierdza dalej Müller i wymienia zmiany jakie zaszły od 2015 roku w polskiej gospodarce.

– Pensja minimalna na rękę w 2015 roku wynosiła 1286 zł. Teraz to 2709 zł. Minimalna emerytura na rękę w 2015 roku to było 757 zł, teraz 1445 zł, a razem z 13. i 14. emeryturą to 1635 zł. Idąc dalej, minimalna stawka godzinowa, gdy był pan premierem, w ogóle jej nie było, a ludzie pracowali po 4 lub 5 zł za godzinę – powiedział rzecznik rządu.

Dalej polityk przeszedł do kwestii podatków. Müller przypomniał, że za czasów rządów PO-PSL były one "niezwykle wysokie". Stawka PIT, która za czasów rządów Tuska wynosiła 18 proc., obecnie jest na poziomie 12 proc.

– I na koniec panie Donaldzie, pana ulubiony schaboszczak. Ze sklepu z pana gazetki w 2015 roku, za pensję minimalną, można było kupić około 107 kg. Dzisiaj z tego samego sklepu – około 180 kg. Dzisiaj sprawdzałem – stwierdził rzecznik rządu.

