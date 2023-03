Tusk wskazuje: Dlatego Platforma Obywatelska przegrała wybory

Lider Platformy Obywatelskiej kontynuuje spotkania z wyborcami i objazd kraju w ramach akcji zatytułowanej "Tu jest przyszłość!". We wtorek Donald Tusk był między innymi w Raciborzu (woj. śląskie), gdzie rozmawiał z przedstawicielami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego (NSZZ) Pracowników Zakładów Pracy "Rafako".

Tusk: Morawiecki powinien się wstydzić

– Platforma Obywatelska przegrała wybory między innymi z powodu afery taśmowej, kiedy to podjąłem decyzję, żeby ograniczyć, zredukować do minimum import rosyjskiego węgla. Dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości, kto miał w tym interes, żeby w Polsce władzę objęli ludzie, którzy przywrócą import rosyjskiego węgla na wielką skalę. Pan premier Mateusz Morawiecki powinien się wstydzić. To jest ostatni człowiek, który powinien w tej kwestii zabierać głos – stwierdził Donald Tusk na konferencji prasowej w Raciborzu.

– Tu, na Śląsku kobiety czują, że te ostatnie lata to nie był ich czas. Polskim kobietom ta władza nie ma nic do zaoferowania, poza prokuraturą, nakazami, zakazami czy brakiem dostępu do bezpłatnych badań prenatalnych. Nie wiem, ale tak mi się wydaję, że jeśli ktoś ma w sercu i w umyśle kwestie praw kobiet bardzo szeroko pojętych, to nie może akceptować takiego modelu władzy, z jakim mamy dzisiaj do czynienia – oznajmił przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

– Ja nie mam żadnych oczekiwań wobec tej władzy. Nie sądzę, żeby ona pociągnęła do odpowiedzialności ludzi, którzy organizują hejt, bo ta władza sama z siebie organizuje hejt. Najlepszym komentarzem do tego będzie komentarz prokuratora po wygranych wyborach, który wreszcie będzie wyciągał konsekwencje wobec tych wszystkich, którzy używają publicznych pieniędzy, narzędzi do osaczania ludzi, szczucia na przeciwników politycznych, podsłuchiwania, inwigilowania – powiedział były premier.

