Austriacki minister wprost: Rosja zawsze będzie ważna. Myślenie inaczej to urojenie

– Myślenie, że nie będzie już Rosji i możemy oddzielić się we wszystkich obszarach, jest złudzeniem – powiedział Reuterowi Schallenberg, dodając, że chociaż Austria rozluźni więzi z Moskwą, "nie może się to zdarzyć z dnia na dzień". – Dostojewski i Czajkowski pozostają częścią kultury europejskiej, czy nam się to podoba, czy nie. Rosja nadal będzie naszym największym sąsiadem. Pozostanie drugą co do wielkości potęgą jądrową na świecie – przekonuje polityk. Schallenberg wygłosił swoje uwagi po tym, jak amerykański organ ds. sankcji rozpoczął w tym roku dochodzenie w sprawie Raiffeisen Bank (RBIV.VI) w związku z jego działalnością w Rosji, zwiększając kontrolę austriackiego pożyczkodawcy.

"Austria, która chce pozostawać pomostem między Wschodem a Zachodem, jednocześnie zmieniając swoją stolicę Wiedeń w magnes przyciągający rosyjskie pieniądze, jest także częścią szerszego zachodniego sojuszu, który nałożył sankcje na Rosję po jej inwazji na Ukrainę" – przypomina Reuters. Austria nadal importuje rosyjski gaz, choć w nadchodzących latach ma dążyć do jego ograniczenia.

Austria chce wracać do normalnych stosunków

– Niektórzy austriaccy urzędnicy mają jednak nadzieję na szybkie zakończenie wojny i powrót do bardziej normalnych stosunków z Rosją – mówią osoby zaznajomione ze sprawą.

"Raiffeisen jest głęboko zakorzeniony w Rosji i jako jeden z dwóch zagranicznych banków znajduje się na liście 13 instytucji systemowych rosyjskiego banku centralnego, co podkreśla jego znaczenie dla rosyjskiej gospodarki, która zmaga się z rozległymi zachodnimi sankcjami. Ostra krytyka placówki została wywołana także rosyjskim planem udzielenia urlopów kredytowych żołnierzom walczącym na Ukrainie, w którym uczestniczył Raiffeisen" – czytamy.

Schallenberg powiedział, że egzekwowanie sankcji należy do Austrii i wymienił inne zachodnie banki prowadzące interesy w Rosji. – Austriackie firmy muszą trzymać się austriackich zasad, których częścią są sankcje Unii Europejskiej – powiedział szef MSZ.

– Bądźmy szczerzy. 91 proc. zachodnich firm nadal znajduje się w Rosji i robi to, co jest rozsądne: czeka, powstrzymuje się, chroni – stwierdził.

