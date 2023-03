"Skandaliczne zachowanie". Decyzja Grodzkiego oburzyła polityka opozycji

Politycy PiS i PSL złożyli w Senacie dwa projekty uchwał w obronie św. Jana Pawła II. To reakcja na zarzuty, jakie pojawiły się pod adresem papieża - Polaka sformułowane w materiale TVN24 "Franciszkańska 3".

Przypomnijmy, że papież jest oskarżany o to, że zarówno jako Ojciec Święty, jak i jeszcze jako metropolita krakowski miał rzekomo tuszować sprawy molestowania nieletnich w Kościele i być pobłażliwym wobec pedofilów w sutannach. Autorzy reportażu usiłują przekonywać, że kardynał Karol Wojtyła w latach 1964 – 1978 tuszował przypadki pedofilii podległych mu księży. Podobne tezy postawił w swojej książce holenderski dziennikarz Ekke Overbeek.

Materiał TVN24 wywoła burzę. Politycy Prawa i Sprawiedliwości przygotowali sejmową uchwałę (popartą m.in. przez PSL). Z kolei Solidarna Polska planuje na 2 kwietnia marsze pokoju w obronie dobrego imienia papieża - Polaka.

Zgorzelski: To skandal

Tymczasem dwie uchwały złożone przez PiS i PSL utknęły w Senacie. Jak stwierdził marszałek Izby Tomasz Grodzki, dyskusja nad przyjęciem wniosku jest w tej chwili "bezprzedmiotowa".

Z takim stanowiskiem nie może pogodzić się Piotr Zgorzelski z PSL. Wicemarszałek Sejmu ostro skrytykował Tomasza Grodzkiego określając jego zachowanie jako skandaliczne.

– Patrzę na to z ogromnym niesmakiem. Bardzo mi przykro, że Senat Rzeczpospolitej Polskiej nie jest w stanie doprowadzić do sytuacji, by w okolicy 2 kwietnia przyjąć uchwałę dotyczącą św. Jana Pawła II – powiedział polityk ludowców w radiowej Trójce.

Zgorzelski dodał, że jeśli marszałek Senatu nie odblokuje procedowania uchwał, wtedy zwróci się do senatorów PSL, aby złożyli wniosek o wprowadzenie tej uchwały do porządku obrad.

– Jest to skandaliczne zachowanie, chowanie głowy w piasek przez największą partię w Senacie – powiedział Zgorzelski.

