Suski: Polacy powinni się bać Donalda Tuska

Marek Suski był w piątek gościem Radia Zet. Polityk mówił m.in. o kryzysie zbożowym i sposobach jego zażegnania.

– Są jakieś manipulacje na rynku międzynarodowym zbożem. Spadek cen niczym nie uzasadniony. Minister Kowalczyk w przewidywaniach nie przewidział tego. Płaci dziś dużą cenę atakami na siebie, ale rząd przeznacza ogromne pieniądze na wyrównanie sytuacji dla rolników – powiedział w programie "Gość Radia Zet”.

Suski: Tusk oszukuje

Część rozmowy polityk PiS poświęcił jednak pomysłom Platformy Obywatelskiej na wygranie wyborów. Polityk PiS odniósł się do jednej z ostatnich propozycji lidera PO Donalda Tuska, a mianowicie "babciowego".

– Słyszę o tym od dłuższego czasu, zanim Tusk wymyślił moherowe, nie, babciowe. Słyszałem, że Donald Tusk wyzywał babcie od moherów. Dziś jest kampania, dziś Tusk zmienia twarz, 50 twarzy Donalda Tuska, każda inna. Kiedy jest prawdziwa? Okazuje się, że po wyborach – stwierdził Suski.

Na czym polega "babciowe", które zaproponował Tusk podczas spotkania w Częstochowie? Jak powiedział były premier, "chcemy, by kobiety mogły dokonać wyboru. Proponujemy «babciowe», 1500 zł miesięcznie dla każdej mamy, która po urlopie macierzyńskim chciałaby wrócić do pracy".

Jednak Marek Suski uważa, że obietnice Donalda Tuska nie mają pokrycia, a lider PO wcale nie zamierza ich spełniać. Przypomniał historię z podniesieniem wieku emerytalnego. Politycy Prawa i Sprawiedliwości ostrzegali, że po dojściu do władzy Platforma Obywatelska podejmie taką decyzję, za co zostali pozwani do sądu. Po wygranych w 2011 roku wyborach PO faktycznie podniosła wiek przechodzenia na emeryturę.

– Polacy powinni się bać Donalda Tuska i jego rządów. Pokazał, że permanentnie oszukiwał w kampanii, a po wyborach ukradł OFE, podniósł wiek emerytalny, a o wszystkim tym mówił, że w żadnym wypadku – ocenił Suski.

