Prezydent: Tworzymy polskie wojska cybernetyczne i kosmiczne

Prezydent Andrzej Duda i wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak odwiedzili poligon w Orzyszu, gdzie przeprowadzane są próby bojowe nowo zakupionych koreańskich czołgów K2 Black Panther i samobieżnych armatohaubic K9 Thunder

Prezydent podpisał postanowienie w sprawie określenia "Głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2025-2039". Kierunki rozwoju Sił Zbrojnych będą oparte na dotychczasowym fundamencie – lądowym, morskim i powietrznym – ale z nowymi komponentami: wojskami cyberprzestrzeni i kosmicznymi.

Prezydent: Chcemy sprostać nowym czasom

– Na bieżąco monitorujemy sytuację na Ukrainie, uzupełniamy nasze informacje i wykorzystujemy je do budowania siły naszej armii, aby móc skutecznie odstraszać potencjalnego napastnika – mówił Andrzej Duda w Orzyszu.

– Główne kierunki rozwoju polskich sił zbrojnych na najbliższe 15 lat od 2024 do 2039 roku, patrząc z perspektywy obecnych wydarzeń, mają charakter przełomowy – powiedział prezydent Andrzej Duda. – Nasze siły zbrojne będą oparte na tradycyjnym fundamencie – sił lądowych, powietrznych i morskich – dochodzą jednak nowe przestrzenie, m.in. wojska cybernetyczne i kosmiczne. Staramy się działać, by sprostać nowym czasom – dodał prezydent.

Podkreślił, że czołgi K2 i armatohaubice K9 to "realizacja dotychczasowych kierunków rozwoju polskich Sił Zbrojnych" w związku z rosyjską agresją na Ukrainę, gdzie wysyłany jest polski sprzęt, w tym m.in. armatohaubice Krab i zestawy Piorun.

– Kupujemy maszyny przystosowane do naszych warunków geograficznych i ukształtowania terytorialne – powiedział prezydent. – Rozmawialiśmy z dowódcami i żołnierzami i podkreślają, że są bardzo zadowoleni. To jest jak przesiadka z syrenki czy dużego fiata do nowoczesnego samochodu najnowszej generacji. To jest tak istotna zmiana – dodał.

