Premier: Nie było naszego przyzwolenia na okradanie Polski

– 1 kwietnia 2016 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości uruchomił program Rodzina 500 plus. Zaledwie 4,5 miesiąca od zaprzysiężenia rządu premier Beaty Szydło, spełniliśmy naszą pierwszą obietnicę wyborczą – przypomniał Mateusz Morawiecki w nagraniu, opublikowanym w sobotę na portalu społecznościowym Twitter.

Morawiecki: Polska weszła do wyższej ligi

Premier zauważył, że poprzez uruchomienie programu Rodzina 500 plus, PiS "przełączyło zwrotnicę myślenia o państwie". – W miejsce państwa biernego i wygodnego dla garstki ludzi, wprowadzono model państwa sprawczego, solidarnego i służącego wszystkim obywatelom – powiedział.

– Program 500 plus przyczynił się w ogromnej mierze do spadku ubóstwa polskich dzieci. Rodziny zaczęły powszechnie jeździć na wakacje, ale też dzieci zaczęły masowo uczestniczyć w zajęciach rozwijających talenty. Można powiedzieć, że w zakresie wsparcia rodzin, Polska weszła do wyższej ligi – stwierdził szef polskiego rządu.

Polityk odniósł się także do głosów niektórych polityków opozycji, którzy już w 2015 roku straszyli katastrofą finansów publicznych. – Żadnej katastrofy nie było i nie ma. Co więcej, pomimo przekazania rodzinom ponad 214 mld złotych, doprowadziliśmy do spadku zadłużenia Polski w relacji do PKB i to w sytuacji ogromnych kryzysów, z jakimi od lat zmaga się świat. Doprowadziliśmy do uszczelnienia systemu podatkowego i naprawę finansów publicznych – oznajmił Mateusz Morawiecki. – Nie było naszego przyzwolenia na okradanie Polski przez VAT-owskie mafie i różnych cwaniaków. To właśnie dlatego możliwe było uruchomienie największego programu społecznego w polskiej historii – dodał.

– Dopóki Prawo i Sprawiedliwość rządzi Polską, dopóty ten program nie jest zagrożony – zapewnił premier.

