"Są one mniejsze niż rosyjskie". Ukraina: Nowe dane o stratach wojennych

– Ukraińskie straty na wojnie są mniejsze niż liczba ofiar lutowego trzęsienia ziemi w Turcji – powiedział minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow w rozmowie z hiszpańską gazetą "La Razon", na którą w niedzielę powołał się portal Wyborcza.pl.

Według najnowszych danych, liczba ofiar tureckiego kataklizmu oscyluje wokół 50 tys. osób. Przypomnijmy, że na początku lutego bieżącego roku terytorium między Turcją a Syrią nawiedziło potężne trzęsienie ziemi. Wstrząsy dotknęły obszar rozciągający się na ponad 330 kilometrów od syryjskiego miasta Hama do tureckiego Diyarbakir. Zniszczone zostały tysiące budynków.

Reznikow o stratach wojennych

– Oczywiście, mamy ofiary, ponieważ jesteśmy w stanie wojny, ale są one krytycznie mniejsze niż rosyjskie. Nie mogę podać dokładniej liczby, ale mogę zapewnić, że suma ofiar jest mniejsza niż liczba osób zabitych w trzęsieniu ziemi w Turcji – oznajmił Reznikow.

Szef Ministerstwa Obrony Ukrainy podkreślił także, że głównym zadaniem ukraińskiego dowództwa wojskowego jest "ratowanie życia żołnierzy, podczas gdy Rosja wykorzystuje swoich wojskowych jako mięso armatnie".

Ukraińska kontrofensywa

W ujawnionych dokumentach amerykańskiego Pentagonu, datowanych na luty i początek marca tego roku, wyrażono wątpliwości co do gotowości Sił Zbrojnych Ukrainy do przeprowadzenia kontrofensywy. Zdaniem Amerykanów, główne problemy Ukraińców to formowanie i szkolenie jednostek do operacji połączonych sił zbrojnych, a także niewystarczająca ilość sprzętu przeciwlotniczego do osłony jednostek frontowych. Zgodnie z nowymi ustaleniami, Ukraina dokonała zmian w swoich planach wojskowych dotyczących kontrofensywy.

Rosyjska inwazja militarna na terytorium ukraińskie trwa od 24 lutego 2022 r. Kreml domaga się od władz w Kijowie "demilitaryzacji" i "denazyfikacji" kraju, a także uznania zaanektowanego w 2014 r. Krymu za rosyjski.

