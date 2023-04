Debata w PE. Jaki: Zostawiliście Europę bezradną

W Parlamencie Europejskim odbyła się debata między przywódcami państw członkowskich Unii Europejskiej a europosłami na temat przyszłości Wspólnoty Europejskiej.

Dyskusja dotyczyła m.in. kontrowersyjnych wypowiedzi prezydenta Francji.

Macron: Zmniejszyć zależność od USA

Emmanuel Macron oznajmił, że Europa musi zmniejszyć swoją zależność od Stanów Zjednoczonych i uniknąć wciągnięcia w konfrontację pomiędzy USA a Chinami w sprawie Tajwanu. Prezydent Francji uważa, że Europa powinna przyjąć koncepcję "strategicznej autonomii" zarówno wobec Stanów Zjednoczonych, jak i wobec Chińskiej Republiki Ludowej.

Zdaniem francuskiego przywódcy, Europa stoi przed "wielkim ryzykiem". Według niego, pytanie, na które Europejczycy muszą odpowiedzieć, to czy w interesie kontynentu leży przyspieszenie kryzysu na Tajwanie. – Nie jest to w interesie naszego kontynentu. Paradoksem byłoby, gdybyśmy pokonani paniką uwierzyli, że jesteśmy tylko naśladowcami Ameryki – ocenił.

Prezydent Francji wraz z kilkudziesięcioma przedstawicielami francuskiego biznesu odwiedził Chiny. W trakcie spotkania odbył wielogodzinne rozmowy z tamtejszym przywódcą Xi Jinpingiem.

Europoseł Jaki: Nie liczę już na refleksję

W trakcie ostatniej sesji Parlamentu Europejskiego głos zabrał europoseł Patryk Jaki. Polityk Solidarnej Polski skomentował słowa Emmanuela Macrona oraz ocenił działania Unii Europejskiej.

– Prezydent Macron podpisał w Chinach porozumienie i mówił o "autonomii strategicznej Europy". Tymczasem wy budowaliście autonomię strategiczną Europy od lat z Rosją przeciwko Polsce. I w momencie kryzysu i wybuchu wojny zostawiliście Europę bezradną. Bezradną militarnie, energetycznie i gospodarczo coraz słabszą – powiedział Jaki.

– Dziś prezydent Macron jedzie do Chin i mówi: więcej tego samego. I o wypychaniu z Europy Stanów Zjednoczonych. Tylko ciekawe, co Europa, a w szczególności Ukraina, zrobiłaby bez USA i bez Polski – zastanawiał się eurodeputowany. – Już dawno by upadła i zostałaby z waszymi żałosnymi hełmami i żarówkami energooszczędnymi, którymi Ukraińcy co najwyżej mogliby rzucać w Rosjan. I, oczywiście, z długimi stołami z Putinem – wytłumaczył.

– Nie liczę już na refleksję Niemiec i Francji. Ich egoizm i pomysły na autonomię Europy już wielokrotnie kosztowały ten kontynent zbyt wiele. Ale do was apeluję, liderzy Europy Środkowej i Wschodniej, jeżeli się nie obudzicie, to niedługo autonomię zorganizują wam Chińczycy i Rosjanie – stwierdził europoseł Patryk Jaki.

