"Próby wybielania Putina". Mocne słowa Szydło w PE

O rosyjskich zbrodniach na Ukrainie i pracy dotyczącej ratowania ukraińskich dzieci mówiła na forum Parlamentu Europejskiego europoseł PiS Beata Szydło.

– Masowe porwania ukraińskich dzieci przez Rosjan do złudzenia przypominają to, co działo się w czasie II wojny światowej w Polsce. Tysiące polskich dzieci były wywożone przez Niemców, przez okupanta i oddawane do niemieckich rodzin w celu germanizacji – tłumaczyła polityk.

Walka o ukraińskie dzieci

– Teraz Rosjanie próbują zrusyfikować dzieci ukraińskie. Dobrze, że Międzynarodowy Trybunał Karny przeciwstawił się temu i wydał międzynarodowy nakaz aresztowania Władimira Putina. Ale my wszyscy musimy być konsekwentni – podkreślała dalej Szydło.

– Z jednej strony, musimy pomóc i ratować ukraińskie dzieci, zrobić wszystko, by wróciły do swoich rodzin (...). Wszystkie międzynarodowe organizacje, które mogą pomóc w tym, aby te dzieci wróciły całe i zdrowe do swoich rodzin, muszą tutaj być mocno zaangażowane – dodał europoseł.

Jednocześnie polityk zwróciła uwagę na próby wybielania rosyjskiego prezydenta. – Ale z drugiej strony, nie może być też tak, że wobec Putina zaczynają się próby wybielania czy odchodzenia od tego, ażeby uznawać go za zbrodniarza – mówiła.

– To, co dzieje się chociażby ze sportowcami rosyjskimi, dopuszczanymi do międzynarodowych zawodów, jest skandalem i powinniśmy się temu również przeciwstawić – stwierdziła Szydło.

Putin odpowie za zbrodnie na Ukrainie? Wydano nakaz aresztowania

Przypomnijmy, że w połowie marca Międzynarodowy Trybunał Karny z siedzibą w Hadze wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina.

MTK oskarża rosyjskiego przywódcę o odpowiedzialność za zbrodnie wojenne popełnione na Ukrainie. Chodzi m.in. o bezprawne wywózki dzieci z Ukrainy i bezprawne przewożenie osób z terytorium Ukrainy do Federacji Rosyjskiej. Moskwa wielokrotnie zaprzeczała oskarżeniom, że dopuszcza się zbrodni podczas "specjalnej operacji wojskowej", jak Kreml nazywa napaść na Ukrainę.

Prace nad powołaniem specjalnego trybunału, przed którym w przyszłości stanie Władimir Putin i jego współpracownicy, trwały od jesieni ubiegłego roku.

