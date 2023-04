Utylizator za 500 baniek

Właściwie to przyzwoity człowiek by się pod ziemię zapadł, przysypał igliwiem i udawał, że go nie ma. Ale bezkarność rozzuchwala. Mowa o ministrze Niedzielskim, liderze polskiej służby zdrowia, która wyprodukowała podium światowe w zakresie ponadnormatywnych zgonów. Ale co tu się dziwić, że się nie chowa, jak coraz to wyciągają go na scenę i obdarowują za powyższe kolejnymi nagrodami. Ja rozumiem, że to zwroty wdzięczności mediów dla hojnego sponsora.