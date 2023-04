Decyzja TSUE. Prof. Domański: Wszystko wskazuje na to, że UE ustąpiła

Sprawa kar naliczanych Polsce za kwestię reformy sądownictwa znalazła się w ostatnich dniach ponownie przedmiotem publicznej debaty. Wszystko za sprawą nieoczekiwanej decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Przypomnijmy, że w październiku 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Polskę 1 mln euro dziennej kary za niewykonanie orzeczenia w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W marcu 2023 r. polskie władze wystąpiły do TSUE z wnioskiem o uchylenie lub zmianę postanowienia.

W piątek Trybunał Sprawiedliwości UE obniżył o połowę karę dla Polski. Nasz kraj ma płacić pół miliona euro dziennie.

W ocenie wiceprezesa TSUE, Polska jedynie częściowo zawiesiła stosowanie przepisów przekazujących do wyłącznej właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego rozpoznawanie zarzutów braku niezawisłości sędziego lub braku niezależności sądu. Niemniej uznano, że środki wprowadzone przez Polskę po podpisaniu postanowienia nakładającego dzienną okresową karę pieniężną mogą w znacznej mierze zapewnić wykonanie środków tymczasowych wskazanych w postanowieniu z 2021 r.

Prof. Domański: Krok do przodu

Zdaniem prof. Henryka Domańskiego, piątkowa decyzja TSUE pokazuje, że cała sprawa związana z nałożeniem na Polskę kar była od samego początku niejasna i nieprecyzyjna. Jak powiedział, "wszystko wskazuje na to, że UE ustąpiła", co otwiera możliwości do korzystnego dla rządu zakończenia sporu.

– Mamy krok do przodu (...) Decyzja jest korzystna. Potwierdza, że działania rządu RP i relacje z UE są uzasadnione – stwierdził socjolog na antenie Polskiego Radia 24.

Ekspert wskazywał na sprzeczności w postępowaniu Brukseli wobec Polski, która uwidoczniły się po ostatniej decyzji TSUE. Jak powiedział, "prawdopodobnie nawet TSUE nie potrafi wyjaśnić, z jakiego powodu doszedł do wniosku, że o połowę należy zmniejszyć zobowiązania nałożone na Polskę".

Czytaj też:

Prof. Domański: Można wysunąć dużą hipotezę, że Tusk wie, iż przegraCzytaj też:

Prof. Domański: Premier stara się zachować jedność obozu rządzącego