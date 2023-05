Prezes PiS napisał list. "Zmagamy się z pedagogiką wstydu"

W trakcie piątkowego spotkania Klubu "Gazety Polskiej" w Elblągu wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka odczytał list autorstwa prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.

"Pragnę Państwu najgoręcej jak tylko potrafię podziękować. Nie sposób wyobrazić sobie bez Państwa udziału obrony konstytutywnych dla naszego kręgu kulturowego wartości, budowania Polski naszych marzeń" – możemy przeczytać w piśmie, który udostępnił portal Niezależna.pl.

"Pedagogika wstydu"

W liście Jarosław Kaczyński przypomniał o znaczeniu Dnia Flagi Państwowej, który obchodziliśmy w ostatni wtorek. "Wywieszamy wówczas jak Polska długa i szeroka barwy narodowe. Demonstrujemy w ten sposób, że przynależność do wspólnoty Polaków czy obywateli Rzeczypospolitej nie jest dla nas sprawą obojętną. Manifestujemy, że szanujemy to, co wspólne. W związku z tym, staramy się poznać to kumulujące się z pokolenia na pokolenie dzieło naszych przodków, wyrażające się w języku, kulturze, tradycji oraz w wartościach, które są w nie wpisane" – stwierdził prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Szef partii rządzącej zauważył, że nasz kraj zmaga się z "motywowaną światopoglądowo i politycznie pedagogiką wstydu, z ochotą wykorzystywaną za granicą w sytuacjach konfliktu interesów z Polską, właściwie od pierwszych wolnych wyborów po 1989 r.". Jego zdaniem, ataki te "zwiększają się wówczas, gdy do władzy dochodzą siły konserwatywne czy centroprawicowe i za każdym razem stają się one coraz silniejsze".

"Nie muszę chyba dodawać, że w tych zmaganiach wyjątkowo aktywną rolę odgrywały Kluby »Gazety Polskiej«" – zaznaczył lider PiS.

"Pragnę Państwu życzyć, Drodzy Przyjaciele, by Wasze dyskusje zrodziły jak najpiękniejsze owoce, by jak najpełniej przyczyniły się do spełnienia naszych marzeń o Polsce suwerennej duchem i ciałem, silnej, zasobnej, sprawiedliwej i solidarnej. Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze pozdrowienia!" – oznajmił Kaczyński.

