Relikwie bł. ks. Popiełuszki złożone w kaplicy sejmowej. Poruszająca uroczystość

Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki spoczęły w kaplicy sejmowej. Przekazane zostały przez Rodzinę kapelana "Solidarności" na początku Mszy św., której przewodniczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. W Eucharystii obok rodziny ks. Popiełuszki uczestniczyli m.in. posłowie i senatorowie z Marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią i Szefem Kancelarii Sejmu Jackiem Cichockim, a także członkowie wspólnoty "Palnik", która modli się za parlamentarzystów. W homilii kard. Nycz mówił o tym, jak ważne jest byśmy uczyli się od ks. Popiełuszki głosić Ewangelię miłości, bronić godności człowieka i zwyciężać zło dobrem.

Na początku Mszy św. rodzina bł. ks. Jerzego Popiełuszki przekazała do kaplicy Sejmowej relikwie krwi Męczennika. Umieszczone zostały one w relikwiarzu ufundowanym przez posłów i senatorów. Relikwiarz, poświęcony przez kard. Nycza, umieszczony został w prezbiterium kaplicy, obok innych relikwii oraz wizerunku Matki Bożej Trybunalskiej, patronki parlamentarzystów.

Ks. dr Sikorski: Chcemy prosić o pokój i jedność

Zebranych powitał ks. dr Andrzej Sikorski, Krajowy Duszpasterz Parlamentarzystów RP. – Ks. Jerzy żył najważniejszymi wartościami, które wypływają z Ewangelii, dzielił się tymi wartościami, mówił o tym w swoim życiu codziennym. Dzisiaj, kiedy wprowadzamy jego relikwie do Kaplicy Sejmowej, chcemy prosić o zgodę, o pokój, o jedność i oto, byśmy mogli z czystym sercem każdego dnia przeżywać swoje życie – powiedział.

W homilii kard. Nycz podziękował za to, że po 40 latach od męczeńskiej śmierci ks. Popiełuszki jego obecność jest tak żywa także w parlamencie.

Zwrócił uwagę na aktualność przesłania ks. Popiełuszki i na to, czego możemy się od niego szczególnie uczyć. Podkreślił, że jest to głoszenie Ewangelii miłości, stawanie w obronie godności człowieka oraz zwyciężanie zła dobrem.

– "Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj" – to często powtarzał ks. Jerzy. Wszelki inny sposób zwalczania zła albo się kończy wojną albo głębokim podziałem; w każdym razie kończy się spiralą zła – mówił kard. Nycz. Podkreślił też, że dziś godność człowieka również jest zagrożona, w wielu wymiarach, przede wszystkim przez wielki redukcjonizm, który jest próbą odcięcia człowieka od Boga a czasem postawienia go w miejscu Boga. – Tymczasem ks. Jerzy zwracał uwagę, że przez to, że człowiek przyjmuje relację do Boga nie zostaje umniejszony; przeciwnie – zyskuje większą godność – dodał.

Nawiązał też do dzisiejszych czytań mszalnych, mówiących o tym, że królestwo podzielone nie może się ostać. Podkreślił, że słowa Chrystusa odnoszą się do Królestwa Bożego ale wyrażają też pewną prawdę o rzeczywistości ziemskiej. – Królestwo podzielone upadnie – to bardzo mocna przestroga powiedział kard. Nycz.

Przywołując inne słowa Chrystusa: "kto nie jest przeciwko wam, ten jest w wami", zwrócił uwagę na wartość jedności w różnorodności, która może nie być czymś destrukcyjnym, ale – mądrze przeżywana – prowadzić do rozwoju.

Zwracając się do polityków podkreślił: nawet jeśli należycie do różnych "królestw" jesteście z jednego "królestwa", któremu na imię Polska. – Niech bł. Jerzy będzie dla was patronem prawdziwej jedności, jedności mądrej, która jest związana z wolnością i służy temu co jest większe i ważniejsze niż my – prosił.

Spotkanie dla posłów i senatorów

Na zakończenie Eucharystii ks. Sikorski podziękował zebranym i zapowiedział spotkanie dla posłów i senatorów, które odbędzie się 7 listopada w kaplicy sejmowej z udziałem świadków życia ks. Popiełuszki. Spotkanie będzie poświęcone rozważaniom nt. nauczania społecznego kapelana "Solidarności".

Jutro odbędą się główne obchody 40. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Popiełuszki. Najpierw ulicami Warszawy z Placu Zamkowego do kościoła św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu przejdzie II Narodowy Marsz Papieski. Następnie w świątyni kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, będzie przewodniczyć uroczystej Mszy świętej.

Uchwały ws. uczczenia bł. ks. Jerzego Popiełuszki przyjęte zostały przez aklamację zarówno w Senacie jak i w Sejmie RP.

